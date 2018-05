Causa Hotesur: el juez Ercolini procesó a Cristina Kirchner por lavado de activos y asociación ilícita

La causa tiene 439 fojas en las que el Juez desarrolla exhaustivamente cada uno de los intersticios jurídicos que se trataron de evadir a la hora de hacer pingues negocio con los hoteles de El Calafate por parte de la familia Kirchner durante sus 12 años a cargo de la presidencia de la Nación.

///nos Aires, 14 de mayo de 2018.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nro. 11352/2014,

caratulada “FERNÁNDEZ, Cristina y otros s/ abuso de autoridad y

viol. deb. func. públ.”, del registro de este Juzgado Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal nro. 10, a mi cargo, Secretaría nro.

19, a cargo de la Dra. María Julia Sosa, respecto de la situación

procesal de: 1) CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ, titular del

DNI nro. 10.433.615, argentina, sin sobrenombres ni apodos, nacida

el 19/2/1953, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,

viuda, abogada, hija de Eduardo (f) y de Ofelia Wilhelm, con

domicilio en la calle Mascarello nro. 441, Río Gallegos, provincia de

Santa Cruz; 2) MÁXIMO CARLOS KIRCHNER, titular del DNI nro.

25.869.310, argentino, sin sobrenombres ni apodos, nacido el

16/2/1977 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,

soltero, de estudios secundarios completos, hijo de Cristina Elisabet

Fernández y de Néstor Carlos (f), con domicilio en la calle Monte

Aymond nro. 96, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 3)

FLORENCIA KIRCHNER, titular del DNI nro. 35.569.819,

argentina, sin sobrenombres ni apodos, nacida el 6/7/1990, en la

ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, soltera, cineasta y

escritora, hija de Néstor Carlos (f) y de Cristina Elisabet Fernández,

con domicilio en la calle San José nro. 1111, piso 2°, departamento D

de esta ciudad; 4) LÁZARO ANTONIO BÁEZ, titular del DNI nro.

11.309.991, argentino, sin sobrenombres ni apodos, nacido el

11/2/1956, en la ciudad de General Paz, provincia de Corrientes,

divorciado, de estudios secundarios completos, empresario, hijo de

Antonio (f) y de Floriana Rodríguez con domicilio en la calle

Villarino nro. 126, Güer Aike, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz,

actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal nro. I de

Ezeiza a disposición del Tribunal Oral Federal nro. 4; 5) MARTÍN

ANTONIO BAEZ, titular del DNI nro. 28.490.402, argentino, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 9/2/1981, en la ciudad de Río

Gallegos, provincia de Santa Cruz, soltero, de estudios secundarios

completos, empleado, hijo de Lázaro Antonio y de Norma Beatriz

Calismonte, domicilio en la calle O’Higgins nro. 1725, 3° piso de esta

ciudad; 6) OSVALDO JOSÉ SANFELICE, titular del DNI nro.

5.404.611, argentino, sin sobrenombres ni apodos, nacido el 9/8/1949,

en la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, casado, de

estudios secundarios completos, empresario, hijo de José Vicente (f)

y de Iledina Rosaura López (f), con domicilio en la calle Orkeke nro.

782, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 7) ADRIÁN ESTEBAN

BERNI, DNI nro. 13.335.731, argentino, sin sobrenombres ni apodos,

nacido el 03/11/1959, en esta ciudad, casado, de estudios

universitarios incompletos, hijo de Julio Eduardo y de Nancy Elbia

Izzi, con domicilio en la calle Glaciar Murallón nro. 545, Villa Parque

Los Glaciares, El Calafate, provincia de Santa Cruz; 8) VÍCTOR

ALEJANDRO MANZANARES, DNI nro. 16.419.227, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 6/7/1963 en la ciudad de Río

Gallegos, provincia de Santa Cruz, argentino, casado, contador

público, hijo de Victoriano (f) y de Lucila Sancho San Miguel (f), con

domicilio en la Avda. Gral. Sureda nro. 282, Río Gallegos, provincia

de Santa Cruz, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario

Federal nro. II de Marcos Paz a disposición de este tribunal; 9)

CÉSAR GERARDO ANDRÉS, titular del DNI nro. 22.517.638,

argentino, sin sobrenombres ni apodos, nacido el 15/12/1971, en esta

ciudad, casado, contador público, hijo de Jorge y de Marta Beatriz

Montañana, con domicilio en la calle México nro. 1506, Río Gallegos,

provincia de Santa Cruz; 10) RICARDO LEANDRO ALBORNOZ,

titular del DNI nro. 20.211.530, sin sobrenombres ni apodos, nacido

el 6/3/1968, en Río Gallegos, provincia Santa Cruz, argentino, casado,

escribano, hijo de Juan Héctor (f) y de Miria Noemí Rossier, con

domicilio en la calle Gobernador Mayer nro. 960, Río Gallegos,

provincia de Santa Cruz; 11) EDITH MAGDALENA GELVES,

titular del DNI nro. 23.856.113, argentina, sin sobrenombres ni

apodos, nacida el 17/4/1974, en la ciudad de Neuquén, provincia

homónima, casada, ama de casa, hija de José Segundo y de Margarita

del Carmen Cisterna (f), con domicilio en la calle Gobernador Mayer

nro. 960, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 12) ROMINA DE

LOS ÁNGELES MERCADO, titular del DNI nro. 24.336.413,

argentina, sin sobrenombres ni apodos, nacida el 14/7/1975, en la

ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, soltera, abogada,

hija de Edelmiro Armando (f) y de Alicia Margarita Antonia

Kirchner, con domicilio en la calle 25 de Mayo nro. 156, Río

Gallegos, provincia de Santa Cruz; 13) PATRICIO RICARDO

PEREYRA ARANDIA, titular del DNI nro. 24.425.435, argentino, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 27/1/1975, en esta ciudad, casado,

periodista, de estudios universitarios incompletos, hijo de Ricardo

Adolfo (f) y de Marta Estela Vega, con domicilio en la calle Giménez

Agüero nro. 1021, El Calafate, provincia de Santa Cruz; 14) EMILIO

CARLOS MARTÍN, titular del DNI nro. M7.813.782, argentino,

apodado “Tito”, nacido el 6/03/1944, en la provincia de Buenos Aires,

casado, de estudios terciarios, hijo de Emilio (f) y de Pilar Muñoz (f),

con domicilio en la calle 24 de Mayo nro. 470, Río Gallegos,

provincia de Santa Cruz; 15) JORGE ERNESTO BRINGAS, titular

del DNI nro. 11.112.151, argentino, sin sobrenombres ni apodos,

nacido el 4/4/1954, en la ciudad de La Toma, provincia de San Luis,

divorciado, jubilado, hijo de Ernesto Edgardo (f) y de Carmen

Dulcich (f), con domicilio en la calle Quinquela Martín nro. 1237, Río

Gallegos, provincia de Santa Cruz; 16) JULIO ENRIQUE

MENDOZA, titular del DNI nro. 11.653.724, argentino, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 30/12/1954, en la ciudad de

Resistencia, provincia de Chaco, divorciado, ingeniero, hijo de Julio

(f) y Lucinda Yolanda Frick, con domicilio en la Av. Sarmiento nro.

135, piso 8° de Resistencia, provincia de Chaco; 17) MARTÍN

SAMUEL JACOBS, titular del DNI nro. 25.475.175, argentino, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 25/08/1976, en Chacabuco,

provincia de Buenos Aires, casado, contador público, hijo de María

Ester Pavesa y Hugo Eduardo (f), con domicili en la calle Jujuy nro.

78, Chacabuco, provincia de Buenos Aires; 18) ALEJANDRO

FERMÍN RUÍZ, titular del DNI nro. 22.420.437, argentino, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 8/9/1971, en la ciudad de San

Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, casado, de estudios

universitarios incompletos, hijo de Julián Donasiano (f) y de Nieves

Herminia Quipildor (f), con domicilio en el barrio Jorge Newbery,

manzana nro. 4, casa 3, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz; 19)

ALBERTO OSCAR LEIVA, titular del DNI nro. 17.934.231,

argentino, sin sobrenombres ni apodos, nacido el 4/4/1967, en la

ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, soltero, de estudios

terciarios, hijo de Pastor Nicolás y de Alicia Barrionuevo (f), con

domicilio en la calle Carlos Calvo nro. 1656, 4º piso departamento D

de esta ciudad; 20) FERNANDO JAVIER BUTTI, titular del DNI

nro. 25.133.740, argentino, sin sobrenombres ni apodos, nacido el

13/8/1976, en la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires,

divorciado, comerciante, hijo de Atilio Alfredo (f) y Mirta Edith

Lopardo, con domicilio en la calle Comisario Pirker nro. 145, Río

Gallegos, provincia de Santa Cruz; 21) CARLOS ALBERTO

FRANCHI, titular del DNI nro. 12.057.417, argentino, sin

sobrenombres ni apodos, nacido el 24/7/1958, en Pigüé, provincia de

Buenos Aires, casado, de estudios primarios completos, hijo de

Francisco (f) y de Juliana Martell (f), con domicilio en la calle de los

Fresnos nro. 3047, El Calafate, provincia de Santa Cruz; 22)

MYRIAM ELIZABETH COSTILLA, titular del DNI nro.

16.757.287, argentina, sin sobrenombres ni apodos, nacida el

22/8/1964, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de

Chubut, divorciada, licenciada en administración de empresas, hija de

Héctor Carlos (f) y de Encarnación Caldelas, con domicilio en la calle

Armada República Argentina nro. 1948 de Rada Tilly, Escalante,

provincia de Chubut; 23) CRISTINA MAGDALENA OLENDER,

titular del DNI nro. 26.430.321, argentina, sin sobrenombres ni

apodos, nacida el 27/5/1978, en la ciudad de Ibarreta, provincia de

Formosa, soltera, contadora pública, hija de Magdalena Tula y de

Pablo (f), con domicilio en la calle Chaco nro. 554, Río Gallegos,

provincia de Santa Cruz; 24) PATRICIA DANIELA BLASCO, titular

del DNI nro. 23.525.455, argentina, sin sobrenombres ni apodos,

nacida el 20/1/1974, en la provincia de Buenos Aires, casada,

contadora pública, hija de Miguel y de Emma Esther Plaza, con

domicilio en la ruta nro. 58, Km 10, fracción nro. 4, lote 7, Barrio El

Lauquen, localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires; 25)

MARÍA ALEJANDRA JAMIESON, titular del DNI nro. 23.956.806,

argentina, sin sobrenombres ni apodos, nacida el 28/8/1974, en la

ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, casada, de estudios

secundarios completos, hija de Alejandro Guillermo (f) y de Yolanda

Bertrand, con domicilio en la Av. Asturia, chacra nro. 21, Río

Gallegos, provincia de Santa Cruz; y de 26) LISANDRO DONAIRE,

titular del DNI nro. 28.888.048, argentino, sin sobrenombres ni

apodos, nacido el 1/6/1981, en la ciudad de Resistencia, provincia de

Chaco, casado, contador, hijo de Juan Carlos y de Delicia Yolanda

Cenoz, con domicilio en la calle Aristóbulo del Valle nro. 3607,

Resistencia, provincia de Chaco.

Y CONSIDERANDO QUE:

A) Las presentes actuaciones se iniciaron con fecha

10/11/14 a raíz de la denuncia formulada por la entonces diputada

nacional Margarita Stolbizer y llegaron a conocimiento del tribunal el

día 28/4/16, en virtud de la resolución mediante la cual la Sala I de la

Excma. Cámara del fuero confirmó la incompetencia por conexidad

con la causa nro. 15734/08 declarada por el titular del Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 3.

En dicho resolutorio la Alzada consideró, entre otras

cosas, que lo que debía dilucidarse en este legajo eran las presuntas

relaciones y el circuito dinerario que vinculaba a las sociedades de

Néstor Kirchner y Cristina Fernández y sus hoteles con el empresario

Lázaro Báez, entre otros.

Puntalmente, en torno a si los pagos efectuados como

consecuencia de aquellas vinculaciones encontraron una causa

legítima que los justifique o, por el contrario, resultaron un canal

propicio para introducir al circuito legal dinero proveniente de un

delito, que podría asociarse a la ilícita adjudicación de obra pública.

Señaló que lo expuesto precedentemente se relacionaba

íntimamente con lo denunciado oportunamente por la Dra. Elisa

Carrió en el legajo nro. 15734/08 en trámite ante este juzgado.

Cabe recordar que el citado expediente tiene su génesis

en lo puesto en conocimiento por la nombrada y diversos legisladores,

quienes solicitaron que se investigara, entre otras personas, al expresidente

de la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner, al arquitecto

Julio De Vido y al Sr. Lázaro Báez, por la presunta comisión de

diversos hechos delictivos. Puntualmente, en lo que aquí interesa,

mencionaron la existencia de una matriz de negocios delictiva que

tenía por fin beneficiar a empresarios “amigos” (ver fs. 1/50 de la

citada causa).

Con posterioridad a ello, también apuntaron al

incremento exorbitante que habían sufrido los bienes de los

funcionarios públicos Fernández y Kirchner, y los diversos negocios

bancarios, inmobiliarios y hoteleros que aquellos emprendían; todo lo

que encontraba su origen en la contribución al crecimiento

patrimonial de los empresarios en cuestión mediante de la

adjudicación de diversos negocios con el Estado nacional (ver fs.

531/536 de ese legajo).

Por otro lado, corresponde señalar que también resulta

conexa a aquel sumario la causa nro. 5048/16, en la que con fecha

27/12/16 se decretó el procesamiento de Cristina Elisabet Fernández,

entre otros funcionarios, y Lázaro Antonio Báez, en orden al delito de

asociación ilícita en concurso real con el de administración

fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una

administración pública, el último de ellos en calidad de partícipe

necesario, mientras que los restantes como coautores (ver fs.

4218/4615); auto que fue confirmado por la Sala I del Superior con

fecha 14/9/17 (ver legajo nro. 30).

Asimismo, el día 12/9/17 se dictó el procesamiento de

Martín Antonio Báez y de Fernando Javier Butti por considerarlos

partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta

agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración

pública; al tiempo que también se dictó la falta de mérito de Myriam

Elizabeth Costilla.

Al respecto, debe recordarse que en ese legajo se

investigó la irregular adjudicación de obra pública vial en la provincia

de Santa Cruz a empresas vinculadas a Báez, la que fue financiada

con fondos del Estado nacional.

Así las cosas, tras haber tramitado los presentes actuados

ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro.

11 -en virtud de la delegación oportunamente dispuesta en los

términos del art. 196 del CPPN-, los Dres. Gerardo Pollicita e Ignacio

Mahíques solicitaron que se le recibiera declaración indagatoria a

Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia

Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo José

Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares, César

Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena

Gelves, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio Pereyra Arandia,

Emilio Carlos Martín, Carlos Alberto Franchi, Jorge Ernesto Bringas,

Martín Samuel Jacobs, Julio Enrique Mendoza, Fernando Javier Butti,

Alejandro Fermín Ruíz, Lisandro Donaire, Alberto Oscar Leiva,

Myriam Elizabeth Costilla, Cristina Magdalena Olender, María

Alejandra Jamieson y Patricia Daniela Blasco.

Luego de analizar las argumentaciones vertidas por los

representantes del Ministerio Público Fiscal en sus dictámenes de fs.

7898/8106 y 8515/8527 respecto a las imputaciones formuladas y la

documentación en la que se apoyaban, entendí que existían elementos

de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al

proceso, por lo que se convocó en los términos del art. 294 del CPPN

a los aludidos precedentemente (ver fs. 8393/8412 y 9345/9347).

Así, toda vez que se ha cumplido con la totalidad de las

audiencias de rigor decretadas, corresponde que me pronuncie

respecto del mérito de los imputados por los hechos que se les

endilgaron.

B) Hechos atribuidos:

I.- Que se encuentra acreditado en autos, en los términos

del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Cristina

Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, Florencia

Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Osvaldo

Sanfelice, Adrián Esteban Berni, Víctor Alejandro Manzanares,

César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith

Magdalena Gelves, Romina de los Ángeles Mercado, Patricio

Pereyra Arandia, Emilio Carlos Martín, Jorge Ernesto Bringas, y

Julio Mendoza habrían formado parte de un complejo entramado

societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el

mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la

defraudación al Estado nacional cometida a través de la adjudicación

irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de

Santa Cruz -investigada en el legajo nro. 5048/16 del registro del

tribunal a mi cargo- por sumas altamente superiores a $300.000, lo

que se habría materializado, al menos, entre el 30/5/07 y hasta el

12/11/15.

Para ello, los antes nombrados, realizaron diversas

operaciones comerciales -con las que pretendieron otorgarles a las

ganancias antes mencionadas apariencia de legítimas- mediante las

cuales se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas

de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre

SA -también del empresario nombrado-; fundamentalmente a través

de la actividad hotelera.

La empresa referida, sin contar con capacidad económica

ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la

hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó

mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que

finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con

miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de

lícitos.

Para la ejecución de la maniobra descripta

precedentemente fue necesario que el fallecido Néstor Kirchner y

Cristina Fernández se hicieran de fondos líquidos para poder justificar

la adquisición de esos establecimientos hoteleros; en consecuencia

registraron entre los años 2005 y 2009 múltiples negocios -en su

mayoría con Lázaro Antonio Báez-, en los que también intervino

Máximo Kirchner, en nombre de aquellos.

Con el dinero recaudado de aquellas operaciones,

Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió el 12/2/08 el hotel Las

Dunas por la suma de USD 700.000 y el 7/11/08 la totalidad del

paquete accionario de la firma Hotesur SA, propietaria del hotel Alto

Calafate, por USD 4.900.000, operación en la que intervinieron

diversas personas físicas y jurídicas a él vinculadas.

Con posterioridad, se le cedió la explotación comercial

de aquellos a la firma Valle Mitre SA, la que, como se dijo, habría

receptado los fondos de las empresas que fueron adjudicatarias de

obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y de sus vinculadas,

para luego direccionarlos al pago de los cánones locativos derivados

de esos contratos.

Particularmente, la locación de Las Dunas se materializó

el día 3/7/08, a raíz de un contrato de concesión privada entre la

gerenciadora referida y Kank y Costilla SA, también de Lázaro

Antonio Báez; negocio que fue prorrogado el día fecha 17/5/11 pero

ya directamente entre Valle Mitre SA y la sucesión de Néstor Carlos

Kirchner. A su vez, dicha relación comercial habría permanecido

vigente hasta el mes de mayo del año 2013, por cuanto hasta ese

momento se registraron pagos. Como resultado de aquella la familia

Kirchner habría percibido, al menos, la suma de $6.909.708.

Por otro lado, el alquiler del hotel Alto Calafate por parte

de la gerenciadora fue acordado con fecha 10/11/08 mediante los

contratos respectivos, renegociado el día 17/5/11 y extendido hasta el

mes de julio del año 2013.

Como consecuencia de esos acuerdos, la firma Hotesur

SA le facturó a Valle Mitre SA la suma total de $28.597.624 y se

verificaron pagos por, al menos, $26.514.978.

En ambos casos las sumas antes detalladas fueron

obtenidas mediante el cobro y depósito de los respectivos cheques y

retiros de las sociedades sin las debidas formalidades.

En efecto, Néstor Kirchner, Fernández y sus hijos,

habrían extraído dinero de Hotesur SA, sin distribuir dividendos de

acuerdo a las ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un

balance de ejercicio confeccionado y aprobado; además de haberse

detectado otras anomalías vinculadas a la forma en la que fueron

llevados los libros societarios.

Contemporáneamente a todo ello, otras empresas del

conglomerado societario de Báez se habrían ocupado de transferir,

directa o indirectamente, parte de los fondos provenientes de la

irregular asignación de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz

a dicha gerenciadora por diferentes conceptos; lo que se habría

justificado mediante contratos simulados.

Así, Valle Mitre SA registró ingresos por pagos de

Austral Construcciones SA, durante el período 2007-2015, por la

suma de $70.949.170,95 en sus cuentas bancarias registradas en el

Banco Santa Cruz, de la Nación Argentina y Patagonia.

Para justificar parte de aquellas transferencias dicha

compañía simuló la celebración de dos acuerdos; uno de fecha

27/8/09 y el otro el 4/8/10.

En la misma tónica, la firma Valle Mitre SA facturó,

entre el 31/7/10 y el 27/9/11, a Kank y Costilla SA la suma de

$1.783.123,75; y se verificaron pagos de esta última a la primera por

$786.227,75, entre julio y diciembre del 2010; transacciones que

encontraron justificación en un supuesto contrato de fecha 5/7/10.

Idéntica situación ocurrió con Loscalzo y del Curto SRL,

dado que Valle Mitre SA emitió facturación a esa sociedad por la

suma de $602.217 y se constataron pagos de la primera a la segunda –

entre los meses de julio y diciembre del año 2010-, al menos por el

monto de $481.773,60; todo justificado mediante un convenio

simulado de fecha 12/7/10.

Por su parte, la gerenciadora registró pagos efectuados

por empresas que, si bien no fueron adjudicatarias de obra pública vial

en la provincia de Santa Cruz, pertenecían al grupo Báez y realizaron

operaciones comerciales con Austral Construcciones SA.

Entre esas firmas, se encuentra Don Francisco SA que

registró facturaciones emitidas por Valle Mitre SA a su nombre, entre

los años 2010 y 2011, por la suma de $800.638,51 y pagos por

$301.108,50, lo que fue respaldado mediante un contrato simulado

datado el día 7/7/10. Concomitantemente a ello, la empresa en

cuestión registró operaciones con Austral Construcciones SA por un

monto total de $1.127.960,33.

También, la firma Valle Mitre SA facturó a nombre de

La Estación SA la suma de $801.116,50 y registró pagos de esta

última por el monto de $301.108,50 entre agosto de 2010 y enero de

2011, actividad que se justificó en el ilegítimo contrato que se

suscribió el día 8/7/10. En forma simultánea a esta, La Estación SA

extendió facturación a nombre de Austral Construcciones SA, al

menos por la suma de $1.727.295,02.

Lo mismo ocurrió con Badial SA que registró facturas a

su nombre libradas por Valle Mitre SA por la suma de $605.000, la

que recibió, al menos, cuatro pagos de $121.000 cada uno, entre el

31/7/10 y el 9/12/10, lo cual se sustentó con un contrato simulado

entre aquellas de fecha 10/3/10. Paralelamente a ello, la primera tenía

registradas en sus libros contables operaciones comerciales con

Austral Construcciones SA, al menos por $3.270.000.

A su vez, la empresa Alucom Austral SRL registró

facturas de Valle Mitre SA por la suma de $234.195,50 y pagos

efectuados a esa firma por el mismo monto, operatoria que encontró

su origen en un contrato simulado de fecha 13/7/10. Al mismo

tiempo, esta registró operaciones comerciales con Austral

Construcciones SA, al menos por $239.620.

Por último, Diagonal Sur Comunicaciones SA poseía

operaciones comerciales con la gerenciadora durante los años 2010-

2011 por la suma de $ 91.996,42. Paralelamente a ello, la primera de

las nombradas emitió facturas a nombre de Austral Construcciones

SA, al menos, durante los meses de junio y julio de 2010, por la suma

de $116.506,65.

Finalmente, la concesión de los hoteles Las Dunas y Alto

Calafate pasó a manos de la firma Idea SA, sin perjuicio de lo cual

Austral Construcciones SA continuó girando dinero a Valle Mitre SA

al menos por la suma de $15.291.568,75 y hasta el 12/11/15; aun

cuando esta disminuía su actividad comercial. Aquella habría sido

utilizada para abonar las deudas que la segunda mantenía con la AFIP.

En tal sentido, se registraron pagos, entre el 26/7/13 y el 12/11/14, por

la suma de $13.917.042,42.

Efectuada la descripción fáctica de forma general, he de

particularizar de seguido el rol desempeñado y el espacio temporal en

que cupo la conducta desplegada por cada uno de los nombrados al

comienzo de este apartado -cuya materialidad será analizada en el

acápite E) Valoración de la prueba y los descargos-. Así:

1) Cristina Elisabet Fernández intervino en su carácter

de accionista de Hotesur SA y como propietaria del hotel Las Dunas,

en los períodos comprendidos entre los días 1/7/11 y 12/11/15.

El procesaiento completo en este link:

