CANJE CON GOBERNADORES Obra pública por apoyo al FMI: Bertone no fue, pero envió a Arcando.

El día después a que el presidente Mauricio Macri anunciara el inicio de las negociaciones con el FMI para imprimir algo de calma a la crisis bancaria, la gobernadora María Eugenia Vidal reunió a su equipo y les transmitió un mensaje irrevocable: no habrá cambio del rumbo económico, no habrá recorte de fondos para la obra pública y se continuará apuntalando los proyectos de infraestructura en el conurbano.

Vidal transmitió así calma a sus funcionarios, según publicó el sitio web ‘Infobae’, luego de los anuncios de Macri y dijo que recurrir al FMI será para mantener el rumbo económico con una baja del déficit fiscal y un saneamiento de las cuentas públicas sin perder la brújula de la obra pública.

En ese sentido, ratificó que no habrá recorte de partidas del gobierno nacional ni del provincial y que se mantendrá el esquema de obra pública en las 7 secciones electorales de la provincia.

Ocurre que, según se publicó este martes, en la reunión de Olivos del lunes el presidente le habría comunicado a Vidal que el recorte será parejo en todo el país, y que “las obras en ejecución no se detienen”. No ocurriría lo mismo con las partidas destinadas a financiar nuevas obras previstas para este año.

De acuerdo con el anuncio del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, el guadañazo de la inversión en obra pública nacional será de $30.000 millones y el 25% de ese monto, afecta al distrito bonaerense. El objetivo es procurar que el Estado pueda reducir el déficit fiscal, de 3,2 al 2,7% del Producto Bruto Interno.

En la provincia hay 3200 obras proyectadas, según informó Vidal ante la Asamblea Legislativa. “Hoy hay 1300 obras que empezamos y terminamos en dos años, y para el final de la gestión van a ser 3200”, prometió en marzo Vidal.

De ahí que el gobierno provincial tendría que definir qué obras dejará de ejecutar con financiación de Nación. Solo un dato es seguro: no habrá anuncios sobre una medida de ajuste que provoca efectos negativos en la economía, y en particular en la generación de empleo.

El recorte podría llegar en obras hidráulicas o rutas, que son las que generalmente financia Nación.

Pero hay obras ya comprometidas y en marcha que no se pueden parar, como la del río Salado. Una obra en cuatro tramos que está a mitad de ejecución y que no se parará en lo inmediato, según aseguró un ministro de Vidal.

Las obras del río Luján o del arroyo Maldonado, ya en ejecución, tampoco serían alcanzadas por el recorte, que se aplicará sobre las obras que aún no empezaron.

Como se dijo, Macri le aclaró que el recorte será parejo en todo el país. De ahí que tampoco se comprende tampoco cómo es que en las reuniones de ayer con los mandatarios provinciales, el presidente les haya canjeado obras públicas por apoyo al FMI.

Así lo relató, por caso, el diario cordobés ‘Alfil’:

“(…) mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, negociaba los términos del acuerdo con el FMI, Macri convocó a los jefes provinciales que integran la Liga PJ.

Junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministerio del Interior, Rogelio Frigerio, Macri recibió a cinco gobernadores peronistas: Juan Schiaretti (Córdoba); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Juan Manzur (Tucumán); Sergio Uñac (San Juan); y Domingo Peppo (Chaco).

Allí, las partes sellaron un pacto: el gobierno Central garantizó que la obra pública de sus provincias continuará en ejecución durante 2018, mientras que los peronistas dieron el visto bueno al inicio de las negociaciones para tomar deuda con el FMI.

Según apuntaron desde Nación, los mandatarios provinciales no tuvieron objeciones respecto a la decisión de que Argentina vuela al FMI, a sabiendas de que ellos también deben salir al “mercado internacional a emitir deuda”.

Si bien no hubo interlocutores oficiales como suele suceder tras este tipo de encuentros donde el cordobés Schiaretti se convierte en una especie de vocero del lote de gobernadores, al término de la reunión en el despacho presidencial, se supo que se habló de armar un “plan de trabajo hasta 2019” basado en la coyuntura actual.

Desde el Panal la información brindada fue muy escueta pero suficiente para ratificar que Macri compartió con los jefes provinciales los pasos a seguir de ahora en adelante, mientras que desde la Liga garantizaron la gobernabilidad a través de un peronismo republicano, conceptos impartidos por el gobernador Schiaretti.”

En San Juan, los medios fueron menos optimistas al hablar de aquella reunión. El ‘Diario de Cuyo’ escribió sobre los reparos de Sergio Uñac:

“(…) el sanjuanino optó por la prudencia y dijo que aún las condiciones del crédito del FMI no se conocen.

(…) La del mediodía de ayer fue la primera de las nueve reuniones que se realizaron ayer en la Casa Rosada con gobernadores, incluido el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien se reunió con Frigerio. Por la tarde se esperaba la llegada a la Casa Rosada del gobernador de Misiones, Hugo Passalaqua, quien no había podido ser parte de la reunión de la mañana por las condiciones climáticas que le impidieron viajar a tiempo. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, estaba invitada al encuentro con Macri pero no viajó y en su lugar envió a su vice, Juan Carlos Arcando, quien se reunió pasado el mediodía con el viceministro de Interior, Sebastián García De Luca. En el agitado mediodía en la Casa Rosada, con los Granaderos emponchados ante la lluvia torrencial, también estuvieron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; en la “reunión habitual” que realizan quincenalmente junto a Marcos Peña; aunque no se cruzaron con los otros mandatarios provinciales.

“No conocemos los términos del acuerdo y ni siquiera los conoce el gobierno nacional”, aseguró Uñac anoche en San Juan a pocas horas de haberse encontrado con el Presidente argentino en una charla que se extendió por una hora y media aproximadamente. El mitín rondó, según fuentes del gobierno sanjuanino, en las pocas explicaciones que el mandatario nacional podía dar en el momento del encuentro, ya que casi a la misma hora su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, discutía en Estados Unidos con la titular del Fondo los detalles del “salvataje”.

(…) “Necesitamos que al país le vaya bien”, le dijo a un grupo de periodistas sanjuaninos a última hora de ayer. Como es costumbre en estos casos, el mandatario local prefirió poner paños fríos y no perjudicar al gobierno nacional, que por sí solo ya tiene suficiente.

(…) La obra pública, justamente, es una de las mayores preocupaciones de mandatarios provinciales e intendentes de todos los colores políticos a lo largo y a lo ancho del país. En este sentido, y según Télam, el jefe del ejecutivo nacional les habría garantizado a los popes del peronismo ayer al mediodía que tienen garantizada la continuidad de los fondos para la obra pública que depende del gobierno nacional. San Juan vive un escenario muy especial respecto de este punto, ya que la mayoría de los emprendimientos que originalmente han tenido presupuesto nacional, han avanzado gracias a que la provincia ha puesto plata para no detenerlas“.