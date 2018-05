Aumentan los reclamos salariales al Municipio de Ushuaia y Gobierno Provincial.

Esta mañana SUTEF y SUTEF en Rio Grande y los gremios del municipio en Ushuaia, plantearon posibles paros y endurecimiento de las medidas, reclamando el llamado a paritarias tanto a Walter Vuoto, como a Rosana Bertone.

Carlos Córdoba de ATE sostuvo en conferencia de prensa que “después del aumento salarial otorgado por el municipio de Rio Grande, ahora hay empleados municipales y estáteles de primera y de segunda, porque allá recibieron un aumento importante y en Tolhuín y Ushuaia no”.

Por su parte en Rio Grande, Marcelo Córdoba de ATE, señaló que “ya no se puede contener más a los compañeros, porque todo aumenta y los salarios no alcanzan y es hora que el gobierno provincial se ponga a la altura de las circunstancias y convoque a paritarias abiertas”.

Todo esto en el marco de una ruidosa manifestación en las gamelas de educación del Barrio INTEVU.

Paralelamente el SUTEF dio una conferencia de prensa para informar sobre la cantidad de docentes que este mes no cobraron sus haberes y denunciar la burocracia que reina en el área de recursos humanos, donde se asientan las bajas pero no las altas y además que se mantiene un sistema donde esas altas se dan cuando hay presupuesto. Lo cierto es que más de 80 fueron los docentes lo que no cobraron, pero hay algunos que no perciben sus haberes desde agosto pasado.

Finalmente para completar el panorama que adelantábamos la semana pasada, ATSA comenzó a hablar de un paro, el gremio venia llevando adelante manifestaciones y reclamos, pero los ánimos están cada vez más caldeados y puede terminar en medidas de acción directa, ante la falta de un propuesta salarial, aun cuando la jueza laboral declaró al trabajo en el Hospital como esencial, lo que les impide realizar paros.

La frutilla de la torta

Un decreto firmado por la gobernadora Bertone donde se aclara que solo tendrán acceso al beneficio de dos semanas de vacaciones aquellos que no tengan inasistencias por paros, enfermedades o faltas no justificadas, lo que fue calificado por el Secretario General de la CTA, como de fascista, antidemocrático, cuando hay un cronograma de vacaciones que se viene aplicando desde hace mucho tiempo. Horacio Catena confirmó el paro de mañana y anunciaron desde el gremio que será contundente.

También se suma al paro de este miércoles el Sindicato de Docentes Privados SADOP. Carlos Cordoba ATE Ushuaia Horacio Catena CTA Alejandro Perez ATSA Tejeda CGT Sandra Esperon SOEM Ushuaia SADOP Docentes Privados