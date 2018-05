ARAQUE: “VAMOS CAMINO A LA DESINTEGRACIÓN TERRITORIAL Y EL GOBIERNO PROVINCIAL NO VIO NADA DURANTE DOS AÑOS”

El consejero Sergio Araque, representante de ECoS e integrante de la Concertación Fueguina, expresó que “el gobierno nacional está facilitando que se afiance en nuestro mar austral una potencia extranjera, en el marco del acuerdo Foradori-Duncan, tras haber avanzado los cancilleres Jorge Faurie de Argentina y Boris Johnson de Gran Bretaña, en acuerdos de cooperación mutua referentes a pesca, seguridad, y vuelos comerciales a Malvinas”.

En este sentido, el dirigente lanzó como interrogante “¿qué necesidad tenemos como país el compartir nuestra información, nuestros recursos naturales, resignar soberanía, abastecer sus dotaciones militares y mejorar la logística de una potencia extranjera que ocupa nuestro territorio por la fuerza?”.

“Más grave aún, es que el Gobierno Nacional sentó al ilegítimo gobierno colonial de Malvinas a la mesa de avances de acuerdos en materia de pesca. Estas acciones sientan un grave precedente a la hora de discutir nuestra soberanía y desconocer a Gran Bretaña como estado ribereño” aseguró Araque.

El secretario general de ECoS afirmó que “vamos camino a la desintegración territorial y el Gobierno Provincial no vio nada durante dos años, no acciona, no ve y no escucha”.

Cabe destacar que “se elaboró un documento con la posición del Observatorio Provincial Cuestión Malvinas que será distribuido a los Concejos Deliberantes, Intendentes Municipales, Legislaturas provinciales y ciudades ribereñas, a nuestra Legislatura Provincial, municipios, gobierno provincial, diputados y senadores electos por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” agregó Araque.

De la presentación participó el integrante de la Concertación Fueguina, veterano de guerra de Malvinas Damasio Lamas quien es el representante del Partido Federal Fueguino en el Observatorio.