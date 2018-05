APOYO DE EX COMBATIENTES AL RECLAMO DE GOBIERNO FUEGUINO ANTE CANCILLERÍA

“Las Malvinas son argentinas y pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego, cuya capital es Ushuaia” sostuvo Rada, y que por tanto “no es posible consentir que se excluya al gobierno fueguino de una mesa donde se negocian, a costa de la soberanía del pueblo argentino, recursos de territorios que están dentro de esta unidad autónoma”.

Rada, titular de la organización que nuclea a 19 provincias y el 92% del padrón de Veteranos de Guerra de todo el país, realizó estas declaraciones en el marco de la inauguración del edificio denominado “Combatientes de Malvinas” de la Defensoría del Pueblo en la Ciudad de Buenos Aires. El Veterano de Guerra fue muy crítico con las políticas que viene llevando adelante el Gobierno nacional con respecto a Malvinas. “La avaricia del Imperio no viene por dos islas, sino que vienen por los recursos naturales, y los recursos naturales no se venden, no se entregan ni se privatizan porque pertenecen a los pueblos, para que sean felices los que viven en ese pueblo” y que hay que entender que las Malvinas “son el trampolín para la Antártida Argentina y para la Patagonia”.

Hace pocos días, la Mandataria fueguina elevó una dura nota al canciller Jorge Faurie donde manifestó su molestia por la decisión del Gobierno nacional de excluir a la Provincia de Tierra del Fuego- jurisdicción a la que pertenecen las Islas del Atlántico Sur- de la mesa de negociación con el Gobierno del Reino Unido, y que contrariando todas las acciones que se venían llevando adelante en ese sentido, por primera vez se permite a los “kelpers” participar de las reuniones.

La Mandataria había criticado además que el Gobierno nacional no informe formalmente a la Provincia de las decisiones que toma respecto a la Cuestión Malvinas, cuando constitucionalmente pertenecen al territorio provincial y es Rosana Bertone la legítima gobernadora.

Rada adelantó que en la próxima reunión de Confederación que se realizará a principios de junio en Chubut, se elaborará un documento que rechazará el Comunicado Conjunto elaborado el 13 de septiembre de 2016, así como todas sus consecuencias, y se brindará un apoyo explícito al gobierno fueguino, que está siendo excluido de las conversaciones y negociaciones que lleva adelante el gobierno nacional en lo atinente a Malvinas.

También Jorge Altieri, integrante del Centro Argentino de Heridos en Malvinas, dio a conocer su apoyo a la gobernadora Bertone a través de una carta que textualmente dice: “me tomo el atrevimiento de apoyar al reclamo que está realizando la Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, donde las Islas Malvinas son parte de esa provincia. Sin una asamblea previa señora le decimos al pueblo Argentino: basta señor Presidente de tomar decisiones sin tener en cuenta a quien gobierna en esa Provincia, los Combatientes Heridos nos sentimos fueguinos por haber derramado sangre en nuestro mar Atlántico Sur, en la turba malvinera, y en ese cielo azul que algún día flameará nuestra Enseña Patria”. Firma Jorge Altieri (Combatiente de Malvinas).