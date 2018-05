Analistas económicos estiman que un acuerdo con el Fondo va a servir “en el corto plazo”

Macri señaló que comenzaron las negociaciones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, para obtener una línea de financiamiento a tasas que serán inferiores a las que el mercado externo está dispuesto a prestarle hoy al país.

Germán Fermo, director del MBA de la UCEMA, expresó “en el corto plazo el financiamiento del FMI va a ayudar. En el largo plazo va a tener que estar combinado con decisiones impostergables en el frente fiscal. Es decir, probablemente calme al mercado en el cortísimo plazo, pero sin cambiar el frente fiscal no sirve. Es el momento de apoyar a Mauricio Macri, no soy macrista, pero es el momento de apoyar al Presidente”.

“Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de los argentinos”, afirmó Mauricio Macri

“Esperemos que este sacudón que el mercado le pegó a la Argentina en el precio de sus activos sirva para que el Gobierno se encauce un sendero fiscal. Ahora vemos que los activos están reaccionando bien pero no hay que relajarse. No va a ser gratis un préstamo del Fondo, va a venir con una exigencia fiscal”, acotó Fermo a Infobae.

Para el economista Luis Secco, “una línea contingente demanda menos condicionalidades, pero lo que podría servir para calmar mercados puede tener un efecto contrario sobre la dinámica política interna”.

Las versiones sobre tratativas para obtener ayuda financiera del organismo de crédito multilateral llevaron a que el mercado bursátil recortara a la mitad las fuertes pérdidas de la jornada para acciones y bonos, y un retroceso de 60 centavos en la cotización del dólar, que se pagó holgadamente sobre los $23 en la rueda cambiaria.

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado apuntó que “ir al FMI muestra que se busca recuperar la credibilidad perdida fuera del país. Es un paso atrás”, y advirtió que hay que poner “atención a las condicionalidades”.

Redrado indicó que la vuelta al Fondo significa “una oportunidad perdida”, pues “no se trabajó de manera preventiva con otros multilaterales como Banco Mundial o BID”.

Para el economista de la Fundación Capital “las autoridades deben precisar qué tipo de financiamiento están negociando con el FMI. Si es una línea de crédito preventiva, una línea de crédito flexible o una línea de crédito contingente. Todas tienen condicionalidades de acceso.Esperemos que el plan no lo hagan en Washington”.

Daniel Marx, director Ejecutivo de Quantum Finanzas y ex secretario de Finanzas del Fernando de De la Rua, expresó que “las condiciones serán muy importantes, hay que esperar. Eso sí, no es fácil la negociación, muchas veces las condiciones pueden ser un alivio de corto plazo, pero luego todo se puede complicar más”.

Agregó a Infobae que “cuestiones como el sendero fiscal impactan y también lo que significa la expectativa local ante cada desembolso, algo que hace que muchas veces el foco se vaya corriendo” .

Federico Furiase, director de Eco Go, consideró que, si bien todavía hay negociaciones en progreso, la línea de financiamiento tendría que ser lo suficientemente fuerte “para shockear el mercado, neutralizar el tema dólar y que te permita transitar el costos político. Menos de USD 20.000 millones no alcanza para cubrir ese tridente”.

También apunto a la doble sesión parlamentaria de mañana por el proyecto de tarifas y la ley de financiamiento productivo como una fecha clave observada por el mercado. “La ley de financiamiento es necesaria para que nos califiquen como mercado emergente, y con eso y la línea preventiva del FMI se pueden recrear los dólares que necesita el gradualismo” expresó el economista.

En la misma línea se expresó Guido Lorenzo, economista de ACM, considerando que “ese nivel de divisas es el necesario para que el Gobierno se pueda manejar con la autonomía que busca”. Pero Lorenzo también apunta a que las condiciones para ese tipo de monto sería bastante estrictas, y que no habría mucho margen para intervenciones en el tipo de cambio usando reservas, como hizo el Banco Central durante el último mes.

Para Matías Carugati, economista Jefe de Management & Fit, con “la vuelta del FMI se puede aplacar el temor del mercado. Pero creo que se puede agitar bastante la política. Otro partido distinto al que se está jugando”.

Macri anunció conversó con la Largarde, para “empezar a trabajar en un acuerdo” para obtener una línea de crédito que permita obtener un “mayor respaldo para enfrentar este escenario global y enfrentar crisis”. A través de un mensaje grabado en el Salón Blanco y emitido por Presidencia, el mandatario informó que inició “de manera preventiva” conversaciones con el organismo.

Las conversaciones, sin embargo, no aplican como paliativo. Agustín Datellis, director de Agora Consultores, calificó a los anuncios de hoy como insuficientes. “Que se venía hablando con el Fondo ya se sabía, si vino Lagarde hace un mes y comió en la casa de Dujovne”, lanza D’Attellis.

Pero incluso si se hubieran dado detalles, el economista no cree que un financiamiento por parte del Fondo es la solución mágica que espera el Gobierno. De acuerdo a D’Attellis, un préstamo “solo dilataría y nos lleva a un escenario donde la eventual explosión sería peor. No hay un monto suficiente que solucione, porque el FMI no tiene hoy en día las condiciones como para justificar un préstamo a un país en el que, por ejemplo, la semana que viene se vencen USD 32.000 millones en Lebacs”.

Palabra oficial

Este mediodíoa, Macri afirmó que Argentina es “de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero”.

El mandatario dijo que “esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para este nuevo escenario global y evitar una crisis como las que hemos tenido en nuestra historia”.

Luego, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió que “hay una fuerte reversión de los flujos a países emergentes desde los países centrales”, con alza internacional de las tasas de interés y depreciación de las monedas respecto del dólar.

Dujovne no adelantó el monto al que podría acceder la Argentina con el apoyo crediticio, pero recalcó que se tratará de “una línea de crédito preventiva, en vistas que el FMI manifestó su respaldo al programa gradual de desequilibrios económicos de la Argentina, nuestra forma de encarar la solución a los problemas, atacando al déficit fiscal, pero atacando en especial a los que menos tienen”.