1° de Mayo, ¿algo que festejar?

Por Armando Cabral

Lun 30/04/18.- Evidentemente, no hay mucho o poco que festejar, se me ocurre una mirada sobre nuestra provincia y no encuentro razón alguna para eso. La situación es delicada y lo vamos a repasar, por todo lo que no se dice y el mal que nos hace como sociedad el silencio de los dirigentes.