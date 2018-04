Urquiza y Villegas no acompañaron un nuevo endeudamiento

Los legisladores del Bloque del MPF, votaron en forma negativa “no por una cuestión caprichosa ni antojadiza, sino porque entendemos que no es un buen negocio para la provincia esta compra, porque se hace en condiciones absolutamente desfavorables a los intereses de los fueguinos, y porque no existe – en la documentación que nos han acompañado – ningún informe técnico ni económico de la conveniencia de la compra en 12.5 millones de dólares, es decir, en más de 240 millones de pesos, de estas tres turbinas que son usadas y que no sabemos en qué estado están”, sostuvo Villegas.

Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza, indicó durante el transcurso de la sesión especial, que “uno no hace política partidaria dentro de esta cámara. Esta legislatura ha recibido una solicitud que tiene que ver con la situación de la Dirección Provincial de Energía, y desde nuestro espacio político, damos las explicaciones del caso, cuando acompañamos y cuando no acompañamos”.

“Después de haber escuchado las opiniones de los distintos legisladores, me preocupa la liviandad con la que se tratan los endeudamientos” dijo Urquiza, agregando que “tiene que quedar en claro, que esta no es la solución para la Dirección Provincial de Energía, porque son tres equipos que se utilizaran cuando se necesita más capacidad. La solución definitiva, es comprar una turbina de mínimo 30 KW de acuerdo a los informes técnicos de la DPE”.