SERVICIOS: Reclamos de vecinos en la Secretaria de Hacienda

Iban a movilizarse ayer pero el gobierno desactivó esa movilización con una reunión con la secretaria de Contrataciones del Ministerio de Economía, Araceli Oviedo.

“Lo que solicitaban era regularizar el sistema de pago del subsidio”, dijo la funcionaria y explicó que “a veces el sistema no tiene respuesta inmediata, se pasa una o más veces la tarjeta del subsidio de gas envasado y en la última pasada se descontaban los kilos de esos intentos fallidos. Los vecinos lo llaman robo, pero no hay nada comprobado si hay constancia de que el sistema no funcionaba.”

Por eso, después de que esos casos fueron detectados, se llamó a los representantes vecinales para aclararlo.

Aunque el mes pasado fue removido un empleado de Gas Austral ante las sospecha de irregularidades de gas envasado.

Desde Hacienda dijeron que si vuelve a pasar, el vecino tiene que comunicarse con la Dirección del Subsidio así se eleva el reclamo a Gas Austral y se reintegran los kilos que no fueron consumidos pero sí descontados de la tarjeta.

Pero además, los vecinos se quejan de que en invierno no alcanza el kilaje otorgado, que es de 450 kilos, y piden que se aumente la cantidad. “Esto depende de una resolución nacional; en principio no es una decisión de provincia” aclaró Oviedo.

Actualmente, de los 7500 usuarios en toda la provincia, el 60 % pertenece a Río Grande.