SE REALIZA EL PRIMER TORNEO DE LEVANTAMIENTO OLÍMPICO DE PESAS

Al respecto, el licenciado Gabriel Coto, director del Centro de Rendimiento Deportivo, indicó que “este sábado vamos a estar realizando en el Centro Deportivo ‘Reverendo Padre Forfacs’ la primera fecha de la liga patagónica de Levantamiento Olímpico, el día sábado 7 a partir de las 09 de la mañana y hasta las 20 horas, que es una competencia que se realiza una vez por mes en distintas provincias de la Patagonia”.

En el torneo, “competirán levantadores en ambas ramas, es decir hombres y mujeres. Competirán todas las categorías, sub 12, sub 15, sub 17, sub 20 y mayores”.

Por otro lado, el licenciado invitó para una capacitación a realizarse en el Centro Cultural Leandro N Alem, a partir de las 19 horas, “el día jueves 5 y viernes 6 estaremos desde las 09 de la mañana, donde vamos a hacer por primera vez una capacitación, con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, donde vienen dos representantes de la Secretaria más un entrenador, que es el licenciado Román Gorosito que dictará la capacitación”.

En relación a la capacitación coto indicó que “está orientada a los entrenadores de todo el país, de hecho, viene un entrenador de Corrientes con unos pesistas, además de los que nos visitan de la Patagonia”

Asimismo, el director de CRD señaló que “se hará también en conjunto una capacitación para árbitros de nivel nacional, que la dictará el señor Marcelo Alejandro Melnick, que es el tesorero de la Federación Argentina de Pesas. La idea nuestra es que cada provincia de la Patagonia cuente con un árbitro de nivel nacional, para que cada marca que se logre pueda ser reconocido y homologada por la Federación” subrayó.