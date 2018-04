EL SÁBADO 14 SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA SOLIDARIA DE DONACIÓN DE SANGRE EN MEMORIA DE STEFANO SUÁ

El Secretario de Salud, Dr. Walter Abregú, comentó al respecto que “es importante resaltar y agradecer la iniciativa de Claudia, Andrea y el hermano de Stefano, quienes a pesar del dolor que están pasando han encarado este proyecto concientizando a los vecinos que es posible salvar vidas a través de la donación voluntaria de sangre”.

“Queremos agradecer también a la Fundación Hematológica Sarmiento que ha provisto toda la logística para llevar adelante el evento y al Sr. Héctor Gerk que gentilmente ha puesto a disposición los aviones sanitarios para que el resultado de la campaña sea llevado a la ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Asimismo, Abregú aseguró que “la extracción de sangre no genera ningún impacto negativo en el donante, es una operación muy sencilla que dura unos diez minutos y requiere muy pocos requisitos como tener entre 18 y 65 años de edad, no haberse hecho un tatuaje en el último año, no ser insulinodependiente y no tener alguna enfermedad que afecte al sistema inmunológico”.

“Seguramente los vecinos responderán como siempre lo hacen, apoyando esta campaña y realizando un acto solidario que es realmente muy importante para los pacientes que necesitan de una transfusión”, finalizó.

Por su parte, Claudia Vargas, mamá de Stefano, aseguró que “de nuestra parte queremos concretar esta acción como un modo de devolver todo lo que hizo la FUHESA, porque nuestro hijo requirió muchas transfusiones tanto previo al trasplante de médula como en la etapa posterior”.

“Esta fundación nos ofreció que la mitad de la sangre que sea donada esté disponible para pacientes de nuestra ciudad internados en la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.

Claudia también recordó que “aquellos que quieran participar se deben inscribir en unas planillas que estarán disponibles en los Centros Municipales de Salud, en el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos, en el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, en algunos comercios como Danubio (Belgrano 489), Kaskaras (Rosales esq. Estrada), Penélope (San Martín 822), FM Líder (Posadas esq. Guatemala 1° Piso), en el Colegio Don Bosco y en otros lugares que iremos informando”.

“La intención es llegar a los 100 donantes y estamos seguros que con la solidaridad que siempre demuestran los riograndenses alcanzaremos ese objetivo”, concluyó.