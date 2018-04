ROSSI PRESENTÓ EL PROYECTO QUE ESTABLECE PRESENTAR A FUNCIONARIOS EL CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFÍSICA

Juev 19/04/18.- El concejal Paulino Rossi presentó ante sus pares el proyecto que establece la obligatoriedad del certificado de aptitud psicofísica a funcionarios políticos, o que sean estos electos o designados. Asimismo sostuvo que “nosotros consideramos que tenemos que hablar de requisitos éticos y morales para el ejercicio de la función pública, por lo cual no está apto para la función pública una persona que depende de las drogas”, resaltó. También manifestó que vamos a “plantear una reunión con la Legislatura, y con las áreas de Salud del Municipio”.

Río Grande.- En el marco de la comisión N° 4 de Promoción Social que preside el concejal Paulino Rossi, el edil analizó junto a sus pares el proyecto de ordenanza de su autoría que establece la obligatoriedad de presentar el certificado de aptitud psico-fisica a todos los funcionarios políticos, sean estos electos o designados del Departamento Ejecutivo Municipal, Juzgado Administrativo de Faltas y Tribunal de Cuentas Municipal, a los efectos de establecer fehacientemente problemas de adicciones a drogas prohibidas.

El encuentro que se realizó en la sala de Comisiones contó también con la presencia de las concejales Miriam Mora, Verónica González, y María Eugenia Duré, como así también estuvo presente el abogado Francisco Ibarra.

Tras la reunión, Rossi señaló que “el objetivo es ir de la mano con lo que también se está presentando a nivel provincial, que es garantizarle a todos los vecinos de la ciudad que todos aquellos que estamos en los cargos públicos no tenemos ningún tipo de dependencia a las drogas o de sustancias prohibidas, esto se plantea a partir de análisis semestrales que tienen que realizarse todos los que estemos en la función pública electa, o a través de designaciones políticas, dado que consideramos que si queremos luchar realmente contra el narcotráfico, tenemos que garantizar que todos aquellos que estamos en cargo de responsabilidad no tenemos dependencias sobre sustancias prohibidas”, remarcó.

En tal sentido mantuvo que “también lo mismo estamos planteando respecto a todos aquellos que quieran ser candidatos, debido a que sería una inconsistencia que si alguien resulta electo, y deriva que en un primer análisis demuestra que tiene dependencia a las drogas, la ordenanza plantea la suspensión automática, o sea, se considera como una persona que no tiene aptitud para ejercer el cargo, debe iniciar un tratamiento de rehabilitación, y recién cuando logre el alta, puede volver a ejercer la función”.

Puntualizó que el espíritu es la “rehabilitación de la persona, pero nosotros lo que consideramos es que tenemos que hablar de requisitos éticos y morales para el ejercicio de la función pública, por lo cual afirmó que no está apto para la función pública una persona que depende de las drogas”, resaltó.

Al respecto indicó que uno de los principales flagelos dentro de nuestra ciudad es “el problema a las adicciones a las drogas, y como se mete cada vez en chicos más chicos, entonces como no vamos a tener estos requisitos para quienes ejercemos la función pública”.

Rossi indicó que algunos de los “pares acompañan al proyecto, mientras que otros están en contra del mismo, por lo cual cada uno tendrá que responder porque si o porque no acompaña, pero nosotros vamos a seguir trabajando, como así también vamos a plantear una reunión con la Legislatura, y con las áreas de Salud del Municipio para garantizar, si esto se aprueba, se puedan realizar como corresponde los estudios oportunos, teniendo en cuenta que lo importante es poder garantizarle a la sociedad que los estudios serán ciertos y transparentes a la hora de controlar si dependen o no de las drogas, teniendo en cuenta que los estudios mencionados deberán ser realizados en una institución pública y el resultado de los mismos serán girados al organismo requirente de manera tal, que no viole la privacidad del funcionario”.

Reconoció que el proyecto presentado por el Legislador Ricardo Furlan es “similar al nuestro, pero es más completo, sobre todo cuando detalla el mecanismo de recolección de muestras, y garantizando la contraprueba, por lo cual vamos a tratar de replicar porque está mejor desarrollados en algunos aspectos, pero el espíritu es el mismo, o sea que todos los funcionarios, o todos aquellos que quieran ser candidatos tengan un certificado que garantice que no consumen drogas”.

Por ultimo manifestó que el proyecto continuará en “comisión, seguiremos trabajándolo en otras reuniones para seguir clarificándolo, y evacuar las dudas que algunos pares tiene respecto al mismo”.