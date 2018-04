El rojo superó los US$ 2.000 millones en el primer trimestre del año Intercambio comercial con Brasil: se profundiza el déficit

Mart 03/04/18.- En marzo, la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil arrojó un saldo negativo de US$ 830 millones para nuestro país. De este modo, el rojo creció cerca de 20% en la comparación interanual (en el tercer mes del año pasado, el déficit había rozado los US$ 700 millones).

La profundización del déficit obedeció al mayor dinamismo de las importaciones respecto de las exportaciones. Las compras a nuestro principal socio comercial treparon 11,3% interanual (i.a.) en marzo de 2018, superando US$ 1.700 millones. Las exportaciones también crecieron en dicho período, pero a un menor ritmo (+4,9% i.a., alcanzando US$ 875 millones).

· Producto de que las exportaciones a Brasil crecieron menos que las importaciones totales del gigante sudamericano (+6,7% i.a., superando US$ 13.800 millones), nuestra participación en las compras externas de la principal economía del Mercosur cayó 0,2 p.p. ubicándose en 6,3%, lo que representa el menor valor para un marzo desde la salida de la Convertibilidad.

· Por el lado importador, vale remarcar que las compras argentinas alcanzaron el decimoséptimo mes en fila (desde noviembre 2016) con una variación interanual de dos dígitos. No obstante, cabe destacar que dicho incremento viene desacelerándose: mientras que en el último año promedió un alza superior al 30% i.a., en los tres primeros meses de 2018 la tasa de expansión se redujo a la mitad (en parte, por tener una elevada “base de comparación”).

· Como resultado, en el primer trimestre del año se repitió la dinámica de 2017: las importaciones crecen más aceleradamente que las exportaciones (13,9% i.a. y 9,3% i.a., respectivamente), profundizando el rojo del intercambio bilateral (pasó de US$ 1.700 millones en enero-marzo del año pasado a poco más de US$ 2.000 millones en el primer trimestre de 2018).

· Para lo que resta del año, esperamos que continúe la tendencia del primer trimestre: las importaciones crecerán más rápido que las exportaciones, lo que profundizará el déficit bilateral. Sin embargo, los envíos a Brasil encadenarán su segundo año de crecimiento, algo que no sucede desde el bienio 2010-2011. Pese a dicha recuperación, las ventas a nuestro principal socio comercial continuarán por debajo de US$ 11.000 millones, todavía muy lejos del récord de US$ 17.000 millones de exportaciones logrado en 2011.

