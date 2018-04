Olvidate de los límites con los nuevos moto g6 y moto e5

Juev 19/04/18.- Hace menos de cinco años, nos propusimos cubrir una brecha de mercado que en ese momento no existía: desarrollar smartphones de calidad con funciones extraordinarias, pero a un precio accesible para que más personas puedan tener acceso. Teléfonos diseñados especialmente en ese momento, y no modelos de años anteriores a precios más bajos.

Cuando lanzamos el primer moto g, lo que presentamos fue un concepto que se convertiría en el smartphone más vendido en la historia de Motorola. Luego continuamos expandiendo las fronteras de los equipos con una excelente relación de costo-beneficio con el debut del moto e, un smartphone muy completo y al alcance de cada vez más gente. Las familias de productos moto g y moto e siguieron ofreciendo inmejorables combinaciones de características y funciones para usuarios que no estaban dispuestos a resignar calidad, estilo o experiencia.

Para continuar con este legado, Motorola anuncia hoy el lanzamiento de las nuevas generaciones de las familias moto g y moto e que traen las innovaciones que más te importan. Más inteligentes que nunca y evolucionando aún más en la pantalla, en el diseño y en la potencia. Toda la velocidad de los procesadores Qualcomm Snapdragon. Y las increíbles Moto Experiencias para traer más inteligencia a tu vida cotidiana.

Las nuevas familias moto g6 y moto e5 están diseñadas para vos, con un valor excepcional.

moto g6 plus: Cámaras que maximizan tu creatividad e inspiración.

Con 5.9 pulgadas en un nuevo formato 18:9, la pantalla Max Vision del nuevo moto g6 plus amplía el espacio de visualización sin la necesidad de aumentar el tamaño del equipo. Su definición Full HD+ ofrece el máximo nivel de detalle y entrega colores más vivos. Diseñado en cristal 3D, ofrece un acabado Premium, diferente a cualquier otro modelo de su categoría.

Gracias a su doble cámara principal, capturá las tomas más creativas con un software de experiencia avanzada, y hacé foco al instante gracias a su tecnología de dual autofocus pixel. Obtener buenos resultados, incluso en ambientes de baja luminosidad, ahora también es más fácil gracias a su apertura ampliada de f/1.7 y píxeles de 1.40 µm. Pero la posibilidad de capturar momentos increíbles es sólo el comienzo, el sistema de cámara, inteligente y avanzado, admite escaneo de texto y reconoce puntos turísticos, objetos y te da información en segundos. También incluye una cámara frontal de 8 MP con flash led, para que todas tus fotos se vean increíbles.

Con su poderoso procesador octa-core de 2.2 GHz y 4 GB de RAM, podrás ejecutar tareas, ver tus películas favoritas, o disfrutar de juegos a la mayor velocidad. Además, el nuevo moto g6 plus cuenta con 64 GB de almacenamiento, para que puedas guardar todas tus fotos, músicas y videos.

moto g6: Diseñado para impactar. Pensado para crear.

El moto g6 está diseñado para impactar. Su pantalla Max Vision de 5.7″ con definición Full HD+ ofrece colores vibrantes y un máximo nivel de detalle, y su parte trasera fue construida en cristal 3D, lo que le otorga un aspecto y una forma que llaman la atención y hacen que su acabado Premium destaque en toda la categoría. Su software para captura de imágenes se traduce en retratos de calidad profesional, tomas verdaderamente artísticas en blanco y negro usando el color selectivo, y filtros faciales muy divertidos que cobran vida gracias a la doble cámara posterior de 5 MP y 12 MP. Y como si todo esto fuera poco, también podés bloquear y desbloquear tu teléfono con el lector de huellas digitales multifunción.

moto g6 play: La diversión se disfruta hoy, deja la carga para mañana.

Con una pantalla Max Vision HD+ de 5.7’’, el moto g6 play te permite disfrutar todo tipo de contenidos. Su potente batería de 4000 mAh1 dura todo el día – incluso puede llegar a durar hasta 32 horas por carga –, lo que te permite disfrutar de tu día sin preocupaciones. Y si necesitas más energía, cuenta con tecnología TurboPower, que te permite cargar horas de batería en apenas minutos. Y, si a esto le sumamos su potente procesador central de 1.4 GHz combinado a los 3 GB de RAM, podrás acceder muy rápidamente a todas tus fotos, aplicaciones y todo lo que quieras, sin interrupciones ni retrasos.

moto e5 plus: Más pantalla. Más batería.

De la mañana a la noche, el moto e5 plus ofrece mucho más entretenimiento. Con su potente batería de 5000 mAh1 y su pantalla Max Vision de 6″ HD+, querrás que tus viajes diarios duren aún más. La vistosa relación de aspecto de 18:9 del moto e5 plus y su diseño curvo hacen que entre perfectamente bien en tu mano. Desbloquear tu teléfono nunca fue tan fácil: todo lo que tenés que hacer es dar un toque en el lector de huellas digitales, ubicado dentro del icónico logo Motorola del teléfono. Su cámara trae prestaciones increíbles con 12 MP y foco laser.

moto e5: Más por ver. Más por hacer.

Aún con su pantalla Max Vision grande, de 5.7″ HD+, el moto e5 cabe perfectamente bien en tu mano gracias a su relación de aspecto de 18:9, y su parte trasera ergonómicamente curva. Facilita tus tareas permitiéndote desbloquear las notificaciones, llamadas y pantalla de inicio al instante con su discreto lector de huellas digitales2 oculto en el icónico logo de Motorola. Incluye una cámara principal de 13 MP con foco rápido PDAF, y cámara frontal de 5 MP. Cuenta con batería de 4000 mAh y viene con la versión de Android™ 8.0 Oreo™.

Almacenamiento ilimitado y de calidad

Y tal como sucede con todos los teléfonos Motorola, Google Fotos5 es la galería predeterminada para todas tus fotos y videos. Automáticamente se puede generar una copia de seguridad para todos tus recuerdos, lo que te facilita la búsqueda para que puedas acceder a ellos, compartirlos y editarlos fácilmente desde cualquier dispositivo.

Precio y Disponibilidad

La familia moto g6 estará disponible en Argentina próximamente. Estén atentos a más información.

