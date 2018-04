“Me la pasaron de droga”: conmoción en Bahía Blanca por una adolescente que abandonaron muerta en un hospital

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Mariana murió luego de una sobredosis que le causó edema pulmonar agudo y un shock cardiogénico, pero no se determinó aún qué sustancia consumió. La familia no tenía indicios sobre qué es lo que pudo pasar esa noche, sobre si la joven consumía o abusaba de alguna sustancia o conocimiento del joven 12 años mayor que ella que está detenido en la comisaría Segunda de Bahía.

Marcelo Romero Jardín, fiscal de la causa, confirmó además que el cuerpo de la joven no presentaba signos de violación, aunque sí se hallaron rastros de una relación sexual reciente. “Es evidente que se quería deshacer del cuerpo”, indicó el funcionario en diálogo con La Brújula 24 en relación a la situación de Martínez. “Por el momento podría ser un abandono de persona seguido de muerte”.

El acusado, en tanto, declaró ayer en fiscalía y dijo que lo hizo porque “se asustó”. Martínez contó que la víctima convulsionó en su auto, entonces él se “bloqueó” y comenzó a dar vueltas por la ciudad hasta que, alrededor de las 11 de la mañana, decidió llevarla al hospital.

Sin embargo, en la causa hay un nuevo sospechoso, identificado como Sebastián Rodríguez Maidana. Se trata del director de una escuela, que, según algunos allegados de la víctima, vendía drogas y organizaba fiestas donde presuntamente se intercambiaban sustancias por sexo.

En la madrugada de este lunes, la Policía Federal y el fiscal Mauricio del Cero allanaron un departamento donde la joven habría estado antes de morir.

“En el momento del allanamiento, que empezó a la 1 de la madrugada, no había nadie. Parecía un lugar no habitable, con pocos electrodomésticos, una mesa y una cama”, especificó el fiscal. Allí se encontraron 47 gramos de marihuana y documentación perteneciente a Rodríguez Maidana. Entre otras cosas, dos sellos que dan cuenta de su actividad como director de escuela en la Secundaria 339 de la ciudad, que no es a la que concurría Mariana.

“Nosotros sabemos que Martín es el chico de 28 años que la llevó a ese lugar por una vecina del departamento que nos dijo que esa madrugada había una fiesta ahí”, dijo Tatiana, cuñada de la víctima, en diálogo con C5N. “Para mi ese es el lugar de venta de droga”.

© Proporcionado por THX Medios S.A. Nicolas Martínez, de 28 años, está detenido y podría ser imputado por abandono de persona

“La dejó tirada como un perro en el Hospital Español ya muerta”, dijo. “En la autopsia dice que a las 7 de la mañana había fallecido y esta persona la dejó al mediodía ahí”, explicó la mujer y agregó que le vieron un golpe en la cara y que la familia supone que hay un tercer sospechoso que acompañaba a Martínez.

“Mariana era un chica buenísima, una chica del hogar, que estudiaba. Cada vez que salía pedía permiso a mi suegra, nos avisaba que estaba bien y volvía normalmente”, señaló entre lágrimas. “Para mi fue por engaño porque Mariana no iba a salir así. Dijo que iba a una fiesta pero no era de salir mucho”.

“Me la pasaron de droga y me la mataron”, dijo por su parte la madre de Mariana en diálogo con La Nueva. “Siempre que salía volvía y en ningún momento me iba a imaginar que iba a pasar esto”.

Finalmente Tatiana reveló que durante el velatorio de la joven amigos y compañeros de ella le contaron que ellos lo conocen a Martínez, que había compartido reuniones con el grupo y que sabían que comercializaba drogas, aunque la Justicia no reunió más pruebas todavía.

Mientras tanto, investigan el vínculo de la joven con los sospechosos y esperan poder examinar, por ejemplo, su teléfono celular para indagar qué sucedió la noche del sábado