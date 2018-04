LA DEFENSORÍA MUNICIPAL ASESORA Y PATROCINA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD HACIENDO CUMPLIR SUS DERECHOS

Con relación a este último aspecto, el Dr. Guillermo Pérez es abogado de la Defensoría, que se desempeña fundamentalmente en el área de Discapacidad, explicó que “nosotros estamos abocados principalmente al asesoramiento jurídico, es decir nos ocupamos de ver cuáles son los derechos que les son reconocidos por el ordenamiento normativo a las personas con diversidad funcional”.

“Abordamos la discapacidad desde un nuevo modelo que es el modelo social y desde un sub modelo que es la diversidad funcional, y eso nos permite plantear un trabajo transversal y multidireccional con otras áreas del Municipio”, sostuvo el profesional y agregó que esto “es muy importante porque pasamos del estadío del bienestar social al de sujetos de derechos”.

Pérez recordó en ese sentido que, por ejemplo, “se realizan capacitaciones no sólo al colectivo diversidad cultural, sino al personal municipal que debe interactuar con personas con discapacidad, conjuntamente con la Secretaría de Modernización e Innovación en el marco del programa “Conozco mi ciudad a través de pictogramas y la ciudad me conoce a mí”. Mencionó además las reuniones que se hacen con las comisiones del Concejo Deliberante para avanzar en materia jurídica no sólo en lo social sino también en lo laboral”.

“Nosotros desde la Defensoría asesoramos jurídicamente y hacemos hincapié en el concepto de que la discapacidad es un problema social y no de una persona y por lo tanto es la sociedad la que debe resolverlo pero para eso tenemos que derribar aún muchas barreras sociales” afirmó.

Por último, el profesional subrayó que “además de asesorar y orientar a quienes llegan a la Defensoría, si es necesario también patrocinamos en temas como reclamos, peticiones o solicitudes ante organismos e instituciones”.