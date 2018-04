Gustavo Melella: “En el país bajó la pobreza y la indigencia, en nuestra provincia aumentó”.

El jefe comunal sostuvo que hay datos que fueron clave en estos días y de los que muy pocos hablan porque por ahí no conviene habar de algunas cosas pero hay que hablarlas y hay que decirlas. Algunos están muy preocupados por lo que vamos a hacer nosotros, pero no tienen que preocuparse, pero si tenemos que preocuparnos por dos datos según datos del INDEC a nivel nacional, que ahora no miente, en el país la pobreza y la indigencia bajó, cosa que nuestra provincia no paso. En Tierra del Fuego, Rio Grande, Ushuaia y Tolhuin creció la pobreza, creció la indigencia, y la indigencia no es la gente que está en situación de calle, son los más pobres de los pobres”.

Eso es duro, es terrible porque quiere decir que algo está fallando en nosotros, en los distintos niveles del estado y en el sector privado, que no somos capaces hasta el momento de revertir, entonces no hay que preocuparnos por lo que pase en 2019, tenemos que preocuparnos por lo que pasa hoy, porque tener tanta preocupación en lo que pase el año que viene hace que desatendamos la realidad de hoy que como dije es muy dura y nos golpea.

Que haya cada vez más pobres en nuestra provincia y en nuestra ciudad, tiene que cuestionarnos a los que somos servidores públicos, a los representantes del sector privado, a los medios de comunicación que muchas veces estas cosas por algunas cuestiones no las dicen, pero lo tenemos que poner sobre la mesa. Ese dato que nos golpea y que es duro, lo tenemos que revertir, y poniendo todas las herramientas acompañando a los emprendedores, con asistencia técnica y financiera. Ha crecido el programa alimentario municipal, ese que ayuda a familias que menos tienen pasamos de 800 familias a más de 2200 familias que estamos acompañando”.

También el intendente se refirió a “la igualdad de oportunidades pero si esto sigue así no van a tener igualdad de oportunidades, por eso es importante que tengan las mismas oportunidades que tienen los que más tienen o los que tienen, tenemos que estar presentes y ese es nuestro lugar de trabajo”.

Finalmente señaló que no solo el estado o la industria electrónica es el lugar de generar empleo, también deben generarse sus propios ingresos, centros de capacitación laboral, esas deben ser nuestras preocupaciones, tenemos que redoblar los esfuerzos porque hay dos indicadores que nos están diciendo que todavía no estamos haciendo lo suficiente. Los problemas gremiales no deben poner en riesgo las fuentes laborales de vuestros vecinos, tenemos que tenes un poco de humildad, tenemos que cuidar el trabajo, esforzarnos el doble y los que somos servidores públicos mucho más, por eso antes que pensar en el 2019 tenemos que seguir trabajando y solucionar los problemas de la gente, esa debe ser nuestra preocupación, que la pobreza y la indigencia desaparezcan”, finalizo.

Melella estuvo acompañado por sus secretarios, la vice presidente del Concejo Deliberante Verónica González, el Concejal Paulino Rossi, el nuevo director de la Mision Salesiana, Roberto Castello y mucho pública y productores de toda la provincia.