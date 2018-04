Fabiana Rios: Gobernadora mandato cumplido. “Hay un deseo del gobierno de construcción de enemigos”

Rio también dejo claro que “nunca se fue de la política y no es una novedad que conforma un frente con FORJA y nuevo encuentro, conforman un frente que llevó al frente a Martin Pérez en octubre y luego de las elecciones seguimos hablando pensado, para que ese frente pueda consolidarse para el 2019”.

En cuanto a los portales truchos, Rio dijo que “no se sabe a quién responden pero lo podemos inferir, hay un deseo del gobierno de construcción de enemigos que ha centralizado en ciertas personas, es una estrategia posible, pobre, pero posible, ya no importa lo que los demás digan si lo dicen es motivo de ridiculización o de tirarme con coas que no tienen nada que ver, vivo aca, voy a Rio Grande, trabajo acá, y lo que van a conseguir es las causas por las que debo pelear y segundo que me vaya o me retire”.

“Yo creo que hay que ser miope para no reconocer que FORJA es un partido político con una responsabilidad institucional, con reconocimiento y con un referente con una validación política muy alta, la más alta de la provincia, llevada adelante por Gustavo Melella, como que llevo al triunfo a Pérez el año pasado, alguien cree que después de eso cada uno se va a ir a su casa?, se preguntó.

Finalmente y respecto del Corredor del Beagle, Rios sostuvo que se discutió en el 2002, la ley 597, tienen la legitimidad para hacerlo, peor la legislatura como órgano de control y los medios como difusores, pero el papel de la legislatura parece que recibió un electrochoque porque nadie requiere mayor información, si esto va a un proceso de expropiación lo que significa que son años de discusión, como Renacer que comenzó en 2003 y se aprobó en el 2009 y Margen Sur demoro 10 años”.

Con respecto a mucha información vertida por medios de dudoso origen Rios dijo que “no solo no dicen nada, sino que además esconden mucha información, como el endeudamiento, las obra cuya prioridad que solo fija el gobierno sin consultar al Concejo Económico y Social y con una decisión de no activar del Fideicomiso Austral que está vigente hasta el 2019”.