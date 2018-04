Discurso del veterano de Malvinas, Daniel Guzman durante la vigilia.

Lo que nos lleva a aquel 2 de abril de 1982, cuando el pueblo salió a las calles, se manifestó en cada rincón de la Argentina, acompañando a sus soldados en la recuperación de las Islas.

Y aunque los que gobernaban habían llegado a través de un golpe de Estado, la PLAZA DE MAYO DEL 2 DE ABRIL va a quedar como una de las más fervorosas que recuerda la historia.

Debe quedar en claro que el Pueblo que no fue a aplaudir al dictador Galtieri, sino que fue a expresar su apoyo absoluto a la CAUSA HISTÓRICA, de la misma manera que todos nosotros fuimos a la guerra sin dudar quien era y es el enemigo.

No hace falte buscarle demasiadas explicaciones, nuestro ADN tiene impreso que LAS MALVINAS SON ARGENTINAS.

Lo sabemos, no solo porque tengamos razones históricas, geográficas, políticas y jurídicas, sino porque MALVINAS SE SIENTE. La llevamos puesta como a la camiseta.

Nos enojamos con la Selección, con Sampaoli, pero nunca con MALVINAS.

MALVINAS se lleva en el alma y su reclamo por soberanía, es en tiempo presente.

Y eso es lo que hace que este acto nos una a todos. Y, sobre todo, que el Pueblo de Río Grande nos acompañe con el mismo fervor de aquella PLAZA DE MAYO del 2 de abril de 1982.

¡Es un privilegio conmemorar esta Vigilia por el Día del veterano y de LOS CAÍDOS EN MALVINAS, con todos ustedes!

¡Es un honor que juntos, rindamos homenaje a los compañeros que dieron la vida por los derechos soberanos en nuestras islas!

Hoy se cumplirán 36 años del desembarco y también, 23 años de aquel día en que encendimos una llama de algo que por entonces no tenía nombre, pero que rápidamente se transformó en la vigilia más importarte del País y que el Congreso de la Nación ratificó a través de una Ley, dándole a Río Grande el rango de CAPITAL NACIONAL DE LA VIGILIA.

VIGILIA que no es más ni menos, que ser centinelas de la CAUSA MALVINAS.

VIGILIA, que tiene el significado de estar en guardia permanente. Alertas, atentos, vigilantes de lo que sucede, de lo que se hace y de lo que no se hace con respecto a la CUESTIÓN MALVINAS.

Decía recién que las circunstancias son especiales y debo agregar también; muy preocupante. Porque si bien, después de 36 años hemos logrado que se identificaran 90 de los 121 compañeros que yacen en el cementerio de Darwin, sin otro dato que: “SOLDADO SOLO CONOCIDO POR DIÓS”; por el otro, el gobierno nacional avanza en un acuerdo diplomático ilegal e ilegítimo con Inglaterra, para completar la entrega de soberanía que en la década los 90, otro gobierno inescrupuloso, como el de Carlos Menem, no terminó.

Escuchen bien. Si bien el combate por la recuperación por las islas terminó en 14 de junio de 1982, las condiciones en que se rendió la argentina ante Inglaterra, recién se firmaron en Madrid (España) 8 años después de la guerra, cuando Carlos Menem de manera secreta pactó con los ingleses; ampliar el espacio marítimo de usurpación, comenzar a extraer, me corrijo; a robar, nuestros recursos pesqueros, hacer exploraciones petroleras, y dándole al enemigo, nada más ni nada menos que el control marítimo y militar en el Atlántico Sur.

Por eso desde el principio, los VVGG tenemos fundadas sospechas que la desaparición del Submarino ARA SAN JUAN, no se debió a una impericia, a un accidente o a la fatalidad, sino muy por el contrario; a un ataque por parte de un submarino inglés. Porque en esos ACUERDOS DE MADRID están vigentes.

ACUERDOS que en septiembre de 2016 este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri; sin cumplir con la Constitución y las leyes, sin darle intervención al Parlamento, desoyendo las Resoluciones de las Naciones Unidas y sin hablar de SOBERANIA, profundizó, firmando uno NUEVO PACTO con los ingleses, para darle vía libre al saqueo de los recursos pesquero, para que se apoderen de nuestras cuencas petroleras, dejando que líneas aéreas de otros países vuelen a Malvinas y permitiendo que los ingleses entren al territorio antártico argentino con falsos argumentos de colaboración científica.

Ni la dictadura se atrevió a ceder los DERECHOS SOBERANOS POR MALVINAS, como lo hizo Menem y como lo está haciendo ahora Macri.

Nunca en la historia de la Argentina, hubo gobiernos tan rastreros y cipayos que hicieran acuerdos comerciales tan favorables a los ingleses y tan desfavorables para la Argentina. Sobre todo, porque no sostienen el reclamo de soberanía.

Pero esa es la realidad. Una realidad que no figura en la tapa de los diarios nacionales, que no aparece en los noticieros de televisión, que no se lee en las redes sociales y que solo lo toman los medios de Tierra del Fuego.

Una realidad absolutamente conocida por el gobierno de la provincia, que no se expresa, que no se pronuncia, que no se opone, que deja hacer y que no advierte al Pueblo de Tierra del Fuego y a la Nación, de la gravedad a la que nos enfrentamos.

Tengan la certeza que si en estos próximos meses no frenamos este saqueo monumental que se ha puesto en marcha, SE HABRÁ CONSUMADO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA SOBERANÍA DE MALVINAS.

Es por eso, que estos Combatientes desde hace dos años; le venimos solicitando a nuestra gobernadora, a la legislatura, a los diputados y senadores nacionales, que se opongan y que paren este despojo que se está consumando.

Los únicos que comparten nuestra preocupación y se expresan, es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la municipalidad de Río Grande, un grupo importante de organizaciones y el Diputado Nacional Martín Pérez.

Que no haya confusiones. Debe quedar claro que el único objetivo que perseguimos es el de honrar a nuestros héroes muertos, defendiendo las razones por la cual ellos dieron su vida.

No escondemos ambiciones personales.

No venimos a utilizar esta vigilia con objetivos políticos.

Es más, repudiamos y combatimos a todos aquellos que utilizan a MALVINAS, a los héroes caídos en batalla y a la gesta, con fines políticos.

Ninguno de nosotros tiene intereses electorales.

Ninguno de nosotros será candidato.

Sabemos desde siempre que este es nuestro lugar, y que es aquí donde el Pueblo nos quiere.

Porque LA CAUSA MALVINAS, LA CAUSA MALVINAS… NO SE MANCHA.

Por eso en esta vigilia le venimos a pedir a nuestra gobernadora; A LA ÚNICA, VERDADERA Y LEGÍTIMA GOBERNADORA DE MALVINAS, que revalide esa legitimidad dando una lucha impecable, no solo por los derechos de los fueguinos, sino por el de todos los argentinos.

Señora Gobernadora, tenga la más absoluta certeza que estos COMBATIENTES DE MALVINAS estaremos a su lado en todo momento y circunstancias.

Nunca la vamos a dejar sola en esta lucha.

Nunca la vamos a abandonar.

Es más, todo este pueblo que también es Combatiente se encolumnará junto a nosotros para dar una pelea monumental utilizando todas las herramientas que nos brinda la democracia, para impedir que se lleve adelante el DESPOJO DEFINITIVO DE NUESTRA SOBERANÍA EN LAS ISLAS.

Y hablando de dar pelea, queremos referirnos a uno de nuestros VVGG. No porque sea más importante que el resto, sino por el compromiso y coherencia que ha demostrado durante y después de la Guerra.

Nos referimos a Alejandro Betts. Un fueguino que, habiendo NACIDO EN MALVINAS con nombre y apellido inglés, desafió la prepotencia colonial inglesa, le demostró a los Kelpers que las islas son argentinas y desde hace 35 años DEFIENDE LOS DERECHOS SOBERANOS DE MALVINAS ANTE EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.

Alejandro Betts, podía haberse quedado en MALVINAS, disfrutando del botín de los ladrones y tener una vida de opulencia. Pero no lo hizo.

Por el contrario, enfrentó con la verdad al Imperio, rechazó ser parte del despojo, dejó su familia y el hogar donde había nacido y está dando una pelea formidable en los tribunales internacionales.

Eso es ser Combatiente. Eso es tener dignidad. Eso es tener coherencia. Eso es tener respeto por la verdad, por la justicia y por las razones que dieron la vida nuestros 649 héroes caídos en Combate.

Por eso también venimos a decirles que, juntos al Centro de Ex Combatientes de Ushuaia, a la Fundación Malvinas y a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, hemos puesto en marcha el trabajo académico más ambicioso de la Nación sobre la CUESTIÓN MALVINAS, para nutrirnos y nutrir a nuestros jóvenes y adultos de conocimiento, para tener las armas que defiendan la soberanía de Malvinas de los enemigos internos y externos de la Patria y para que la CAUSA MALVINAS se siga defendiendo más allá de nuestras vidas.

La UNTDF se ha comprometió a conformar un comité de profesionales que colaboren con Alejandro y a enviar a los alumnos más destacados a Nueva York, acompañando su trabajo en Naciones Unidas.

Eso es malvinizar. Eso es malvinizar y no enviar a nuestros jóvenes y atletas a las islas con pasaporte, a competencias deportivas; como si los ingleses que viven en Malvinas fueran buenos vecinos.

Debe quedar totalmente claro que los que ocupan nuestras Malvinas, no son buenos vecinos; son ladrones, usurpadores y asesinos, que no solo roban nuestros recursos y se niegan a hablar de Soberanía, sino que torpedearon fuera del área de combate al crucero General Belgrano y muy posiblemente hayan hecho lo mismo con nuestro querido Submarino ARA San Juan.

No vamos a permitir nunca más que se confunda a nuestra sociedad y mucho menos a nuestros jóvenes.

No vamos a permitir nunca más actos de desmalvinización y de humillación que avergüencen a nuestros héroes muertos.

Por eso también nos hemos incorporado con fortaleza y seriedad al OBSERVATORIO CUESTIÓN MALVINAS, para ayudar a nuestra gobernadora a salir de esta situación a la que nos está llevando el gobierno nacional.

OBSERVATORIO que después de elegir sus autoridades y decidir acciones por unanimidad, de sesionar a puertas abiertas este jueves en esta carpa de la dignidad, podría hoy a las 10 de la mañana en Ushuaia, por la decisión de unos pocos, cometer la torpeza de borrar de un plumazo lo que democráticamente se ha decido, para no hablar de lo que se debe hablar y para no verse comprometidos a escuchar y expresarse con la claridad que la situación amerita.

Si eso ocurriera, estaremos ante la demostración que no hay ninguna voluntad de honrar con hechos concretos a los 649 héroes muertos en batalla y menos aún a defender la soberanía.

De todas maneras, ya amenazan que no nos van a dejar entrar. Ni a nosotros, ni a otros miembros del Observatorio.

A la senadora Boyadjian, que nos ha traído una placa del Senado y que ha sido la impulsora que el maestro Pallarols nos honrara con una obra espléndida denominada DOS ROSAS POR LA PAZ, le pedimos que selle ese compromiso que dice tener con la CAUSA, con los VVGG y con los 649 caídos en combate, rechazando estos acuerdos de entrega y saqueo. Selle ese compromiso movilizando a los senadores fueguinos y juntos, convenciendo al resto de los integrantes del senado a no permitir que la entrega definitiva de soberanía se lleve a cabo.

Lo mismo le pedimos a nuestros Diputados, no poner por delante las apetencias personales y electorales y rechazar estos acuerdos infames.

Ahí estaremos también estos combatientes al lado de todos ustedes.

Agradecemos profundamente a los miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades, que nos han visitado y compartido nuestra carpa.

Agradecemos a las docentes y los docentes, de todos los niveles por el compromiso demostrado. A nuestros hijos, hijas y familiares que conforman GENERACIÓN MALVINAS, a nuestros Scouts y en especial al colegio Antártida Argentina quienes han demostrado no solo tener compromiso, sino además que está formando alumnos con alto conocimiento sobre quien es el enemigo y cómo defender la Patria.

La vida de estos combatientes está unida profundamente a nuestro Pueblo. Es por eso que este centro de VVGG, que por segundo año consecutivo preside Roma Alancay, ha decidido dejar como legado a este pueblo y como custodio al municipio; la sede de O Higgins y Rivero, para que cuando estos combatientes ya no estemos en este mundo, LA TAREA MALVINIZADORA NUNCA SE DETENGA.

En estos minutos hemos venido a hablarles con la verdad. Con la claridad y sinceridad que se merecen. Porque sabemos que cuando le hablamos a nuestro pueblo, reforzamos nuestro compromiso de lucha con la causa y con nuestros hermanos que dieron su vida en combate.

A 36 años de la GESTA DE MALVINAS, de la GESTA DE UN PUEBLO que no olvida, estos Combatientes, que hemos superado los golpes de la derrota en una batalla, que hemos superado los dolores de la guerra, que nos hemos fortalecidos por el apoyo incondicional de este pueblo, les proponemos renovar el compromiso con este juramento…

¿Juráis seguir luchando por la grandeza de la Patria?

¿Juráis seguir luchando por la defensa de la Soberanía de Malvinas?

¿Juráis defender a nuestro lado, la causa por la cual dieron la vida nuestros 649 compañeros?

¡VIVA el digno pueblo de Río Grande!

¡VIVA LA PATRIA!

¡VIVA LA PATRIA!

¡VIVA LA PATRIA!