CONGRESO DE CAMIONEROS, VELAZQUEZ ACOMPAÑA A AFILIADOS A MARCHAR EN BUENOS AIRES.

Referente a la movilización de la actividad del correo privado el Sec gral de tierra del fuego Pedro Abel Velazquez, acompañará a los trabajadores de nuestra provincia que ya partieron hacia Bs as.

El el marco de las paritarias próximas Camioneros ya anunció su petición de un 25% de aumento para sus paritarias en mayo. Y también el dirigente Gremial Hugo moyano dijo que en la CGT no estámos ni fuera ni adentro, si no que estámos para la defensa de los trabajadores de todos los sectores, ante el avance de la reforma laboral. Y por último anunció no descartar Un Paro Nacional en TODAS LAS RAMAS DE CAMIONEROS si el conflicto de oca no tiene una solución.-