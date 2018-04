Aunque marzo dio un respiro, el rojo comercial se duplicó respecto al primer trimestre de 2017

Por Armando Cabral

Mart 25/04/18.- En marzo de 2018, el déficit comercial alcanzó US$ -600 millones. De este modo, se redujo de manera considerable en relación al resultado de igual mes de 2017 (US$ -900 millones). Pese al resultado positivo del mes, las luces de alerta continúan encendidas: el rojo comercial más que se duplicó en el primer trimestre del 2018, al pasar de US$ 1.200 millones en los primeros tres meses del año pasado a US$ 2.500 millones en igual período de 2018.