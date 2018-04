ATE Rio Grande anuncia plan de lucha por congelamiento salarial.

Mart 17/04/18.- El secretario general de ATE, Marcelo Córdoba sostuvo esta mañana en la manifestación llevada a cabo frente al Centro Cultural Yaganes, que ya no se puede seguir esperando la propuesta de gobierno en paritarias. A las 10 hs se reúnen con el Municipio de Rio Grande

El Dirigente que venía acompañando las medidas del gobierno provincial en cuanto a salarios y hasta llegó a decir que “estanos bien”, hoy decidió que ya no se aguanta más esta situación después de dos años de no recibir un solo aumentos, solo por decreto.

Córdoba sostuvo que en paritarias, el ministro de trabajo había dicho que se podía discutir todo pero “plata no hay”, por esa razón anunciaron que comenzaran un plan de lucha con asambleas y movilizaciones porque los tarifazos no paran y los sueldos no aumentan.

A las 10 hs el gremio se sentará en paritarias con el Municipio de Rio Grande que es el único que ha hecho una propuesta que se ajusta a lo pautado por nación en un 15 %, mientras que desde el gobierno provincial, directamente desde el Presupuesto se adelantó el año pasado que este no contemplaba aumentos salariales para el 2018.