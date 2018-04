AGASAJO A LAS MUJERES PROFESIONALES BERTONE: “QUIERO SER CADA DÍA MEJOR GOBERNANTE”

El evento, al que asistieron más de 200 mujeres profesionales de distintos ámbitos, contó con la participación de las legisladoras Myriam Martínez, Noelia Carrasco, Andrea Freites y Marcela Gomez, la secretaria de Culto y Pueblos Originarios, Verónica Peralta, la concejal Laura Colazo y la presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica, Valeria Andrade.

Bertone se dirigió a las presentes señaló que “ustedes son mujeres profesionales y en muchos casos quizá son críticas de algunas políticas y me gustaría que puedan ayudarme. Entiendo que he realizado mucho en diversas áreas, en obra pública, educación pero hay otras en que nos falta y me doy cuenta. Conozco la problemática que tenemos en salud en Río Grande y en Ushuaia con respecto a la falta de viviendas”.

En tal sentido, aseguró que “trato de pensar una provincia a 20 años, esté quien esté gobernando y trato de dejar políticas a largo plazo que me trasciendan. Muchas veces la coyuntura del día a día me lleva a que no pueda estar en detalles que quizás ustedes, desde sus profesiones las ven y es por eso que quiero que me ayuden en las cuestiones que ustedes vean que el Estado provincial podría tener una mejora”.

“Me interesa ser cada día una mejor gobernante, pero por sobre todas las cosas, ser una mejor representante de mi género, una mejor mujer. Es un desafío personal y humano”afirmó la Gobernadora.

La Mandataria añadió que “estoy convencida que si tenemos cinco años de paz social y orden fiscal, no tenemos nada que envidiarles a las provincias pujantes. Necesitamos conservar esto que entre todos hemos ido logrando porque soy lo que soy gracias al apoyo que durante 20 años ustedes me han dado siendo tres veces diputada nacional, senadora y ahora gobernadora”.

Bertone concluyó diciendo que “estoy orgullosa del apoyo que me han dado, del acompañamiento, de los consejos. Quiero que juntas sigamos transitando este camino de una Tierra del Fuego mejor para nosotras y para nuestros hijos”.