Verónica Andino: SUTEF. “Gobierno no llevó ninguna propuesta a las paritarias”.

Por Armando Cabral

Mart 13/03/18.- La secretaria general del SUTEF, Verónica Andino, informó a este medio que en la reunión pasada, el gobierno provincial no llevo ninguna propuesta salarial, solo manifestaron que los números no estaban bien pero no expusieron ningún tipo de documentación. El tema IPES y educación para adultos, en la mira del gobierno provincial. “El recorte va a venir si siguen esta lógica de ajuste del gobierno nacional”, adelantó.