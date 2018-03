Ver un poco más allá o cuando la coyuntura nos lleva puestos.

Viern 09/03/18.- Yo no sé si a ustedes les pasa, pero últimamente siento que lo urgente a dejado en un destacadísimo segundo plano a lo importante, y porque digo destacadísimo, porque es notable como lo importante va quedando rezagado y eso precisamente lo que tenemos que ver si queremos evitar desastres mayores.

Hoy lo económico está haciendo agua por todos lados, y me voy a referir a lo provincial y lo nacional, sobre lo que hay un blindaje llamativo, por no decir, grave.

El primero punto que va a influir directamente sobre la economía de cada uno de nosotros en los próximos años es el endeudamiento, tanto nacional como provincial. Los datos oficiales señalan que Tierra del Fuego es una de las provincias en rojo, también dice esa información que La Caja de Previsión está a punto de ser Armonizada, esto es pasara al ámbito de ANSES, porque ya no hay forma de sostenerla, también se encargó de ella Ambito.com, pero mientras nos distraemos contando baches y choques diarios, el endeudamiento avanza y es posible que por los próximos 20 años usted y yo paguemos esos 300 millones de dólares, más de 6000 millones de pesos, que ya tomo prestados la provincia y a eso súmele los 132 mil millones de dólares en que se endeudó la Nación.

Usted dirá y yo que tengo que ver, bueno lo puede ver aquí muy cerca, con los despidos, el cierre de comercios, la pérdida del poder adquisitivo y los más de 8000 desocupados que tiene esta provincia.

EL ya tristemente célebre Pacto Fiscal, antes conocido como Pacto de Responsabilidad Fiscal, puso a las provincias en una situación de crisis muy compleja, pero que les permite endeudarse, como paso con la nuestra, pero ese endeudamiento no se puede utilizar para gastos corrientes, es decir por ejemplo pagar sueldos, de ahí que usted, empleado público, tiene el sueldo congelado hace 3 años y no se la van a aumentar más allá del 15% con suerte, esto significa que si hay una recomposición de aquí a Junio, usted habrá perdido casi un 40 % del poder adquisitivo, ¿va entendiendo?. Por si esto fuera poco en el presupuesto 2018 no se contempla aumento salarial.

Bien, ahora usted pude decir vamos a tener obras, y le voy a ser más concreto, ¿de qué le sirven si a este paso en dos años usted no va a poder pagar el gas, la luz o el pavimento que le están construyendo frente a su casa, porque su ingreso es el mismo que en 2015?.

Pero a eso debe sumar que la recaudación interna de la provincia deberá aumentar para pagar el endeudamiento, y si se endeuda para pagar deuda estaremos doblemente complicados, porque seremos cada vez más una provincia quebrada, concretamente si esto ocurre los municipios recibirán igual o menos coparticipación, se reducirán las obras y sus ingresos seguirán siendo los mismos, mientras todo aumenta. Es decir, de aumentos salariales ni hablar, sería bueno preguntarse qué hacen sus representantes gremiales, que intereses defienden, a que están jugando, y que certidumbre les están dando a sus afiliados que en su gran mayoría ya no cubren la canasta familiar, mientras ellos no se bajan de la 4×4. Pero ese es un problema suyo no mío.

A nivel nacional pasa algo similar, el gobierno anterior emitía moneda y generaba inflación y terminó vaciando las reservas del Banco Central con el famoso dólar futuro vendiéndolo a 10 pesos y hoy está a casi 21, se perdieron más de 70 mil millones de pesos, hoy después de dos años, esas reservas son de 60 mil millones de dólares y digamos que la moneda tiene cierto respaldo, pero también es cierto que de todo lo que compraba con 100 pesos hace dos años, hoy le alcanzan apenas para dos atados de cigarrillos, ¿usted evaluó eso?.

Como verá todos deberíamos empezar a ver la curva que viene y no la que vamos transitando, porque lo que viene es muy grave, en nuestro caso ahora estamos a 5 años de que se caiga el régimen de Promoción Industrial y Económico de Tierra del Fuego que ha sido catalogado desde “bolsa de corrupción” por Chiche Duhalde, hasta coto de caza de los Kirchner donde se enriquecieron 50 empresarios y el resto la vio pasar, según dijeron los economistas en “Indomables”. Si eso ocurriera dejarían de circular en la provincia unos 250 millones de pesos, ¿usted pensó a quien va a fectar?.

Que cree que va a ocurrir si la política de hacerse la gallina distraída con los temas que tienen que ver con nuestro futuro, el de nuestros hijos y abuelos, sigue por este camino?, adivinó vamos de cabeza al abismo,

Para finalizar le agrego dos o tres cositas más, la explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas, la licitación del yacimiento en tierra más grande de la isla, CA12k, 14 mil kilómetros cuadrados y producción de gas por 75 años, ¿usted sabe a quién se lo van a dar, donde van a parar las regalías que genere después de la firma del pacto fiscal?, ¿sabe a ciencia cierta cuales son los ingresos de la provincia?, ¿cuánto recibe de coparticipación?, ¿cuál es la recaudación interna?, ¿Cuánto ingresa por regalías?.

Le doy un dato, en la sede de AREF Rio Grande hay un cartel de obra en el interior, que dice que se está llevando a cabo una obra de refacción cuyo tiempo de ejecución es de 180 días y el valor de la misma supera los 3.600. 000 pesos, ¿usted vio algún cambio?, yo tampoco.

Estas son las cosas que deberían hacernos pensar que hay algo que no está funcionando bien, pero lo peor es que estamos bailando en la cubierta del Titanic y nadie quiere enterarse y los que deberían decírselo, están muy entretenidos en ciudad gótica contando los días para dejar la función pública sin ningún problema económico que los afecte en lo personal, pero que va a dejar un tendal en todos los ámbitos de la provincia y de la nación.

Usted debe saber esto, porque es el primer perjudicado, no de las políticas neoliberales, de la improvisación, la falta de ideas, de planificación y por sobre todo de inexistencia de ética política y políticas de estado que beneficien al conjunto de la sociedad como dice la Constitución Nacional.

Yo solo puedo advertir, solo puedo decirle lo que ven aquellos que no se quedan en la coyuntura económica diaria, sino de la gran ola que nos va a llevar puestos a todos. La decisión es suya, cada uno hace con su dinero lo que le parece, pero en mi humilde opinión y como decía mi viejo, “si podes guardar un peso hacelo, porque nunca sabes cuándo se va a terminar la ganancia”.

Los empresarios ya mandaron un mensaje para nada sutil, “al que pida aumento lo echamos”, más claro imposible, reina la incertidumbre, reina el silencio, reina el blindaje informativo, pero la realidad no se puede tapar aun con todo este operativo mediático. Y la realidad dice que estamos en problemas. Solo por hablar de lo económico, en otra columna nos dedicaremos al resto de lo que usted no sabe pero que está a la vuelta de la esquina.

Armando Cabral