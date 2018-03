Tras salir de la cárcel, Zannini y D’Elía marcha con Máximo Kirchner a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria

Sab 24/03718.- A pocas horas de recuperar su libertad, el exsecretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo, Carlos Zannini, se sumó a un grupo kirchnerista que marcha desde la ex Esma hasta la Plaza de Mayo donde se hará el acto central de este 24 de marzo por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La movilización había comenzado antes del mediodía sobre la Avenida Libertador en el barrio de Núñez y el bloque kirchnerista era encabezado por Máximo Kirchner, referentes del Frente para la Victoria y de la agrupación La Cámpora. Pasado el mediodía llegó Zannini, que a primera hora recuperó su libertad junto al líder piquetero Luis D’Elía después de pasar 107 días en prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el pacto con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En contacto con la prensa en la puerta del Penal de Ezeiza, el exfuncionario kirchnerista manifestó entre lágrimas: “Me han inventado un delito que no he cometido. No se olviden de eso: yo soy un inocente que fue preso”.

Una hora más tarde, se sumó a la multitud D’Elia que también se acercó hasta Máximo Kirchner que va al frente de las columnas de La Cámpora. Además, estaban Eduardo Wado de Pedro , Mariano Recalde y Andrés Larroque .

Al salir de Ezeiza, el piquetero había dicho: “Tengo un orgullo tremendo de salir en libertad en el Día de la Memoria. Macri nos metió presos y hoy tenemos que ser miles y miles de argentinos marchando juntos en las calles en pos de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la libertad de los presos políticos”.

“No tengo dudas: es una causa trucha armada contra Cristina [Kirchner] . Por eso aprovechemos hoy para fortalecer la memoria y la verdad. Hoy no debe quedarse ningún argentino en la casa, ¡millones tenemos que marchar!”, arengó.

