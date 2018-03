TRAS LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN EL CENTRO CULTURAL LA IGJ INSPECCIONÓ LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN “LA MATEADA”

Al respecto, la inspectora de la IGJ Gabriela Masset, comentó que “nos acercamos a la Asociación ‘La Mateada’, en relación a los hechos que ocurrieron el sábado que son de público conocimiento y con motivo de nuestra relación de fiscalización de todas las entidades sin fines de lucro, vinimos a efectuar la inspección”.

Además, señaló que “requerimos una serie de documentación y dialogamos con personas encargadas de dicha asociación. Entre ellas un pariente de Javier Calisaya, funcionario de la Municipalidad de Río Grande”.

También durante la mañana, el ministro de Gobierno, José Luis Álvarez se refirió a los hechos ocurridos el fin de semana: “nos preocupa la situación de violencia en un espacio público” explicando que “el Gobierno provincial dio en comodato el lugar y nadie se quiere hacer responsable de la situación. Aquí había que verificar y controlar que estos espacios se utilicen para lo que son, un espacio cultural”.

En tal sentido, aclaró que “el objeto social del convenio era para contener a los niños del barrio, no para que lo alquilen para fiestas privadas. Nuestra intención es rescindirlo viendo que las autoridades de la Asociación no pueden garantizar que se use pacíficamente, ya que nuestra idea como gobierno es pacificar y que los vecinos puedan encontrar un lugar para disfrutar, un espacio cultural y no que lo alquilen para fiestas privadas y se sucedan este tipo de hechos violentos”.

Álvarez advirtió también que “los responsables deberán pagar los daños al inmueble” y que la directora de la Inspección General de Justicia María Eugenia Chiarvetto “se contactará con las autoridades de la Asociación para ver cómo sigue la situación de la personería de la asociación”.

El Ministro de Gobierno manifestó asimismo que “(Javier) Calisaya debería reconocer cierto grado de responsabilidad en los hechos, ya que no es la primera vez que tuvimos inconvenientes con este inmueble ya que anteriormente hubo venta de alcohol a menores” y remarcó que “en vez de decir que la situación tenía de fondo un tinte político, debería preocuparse por justificar para qué está usando el inmueble porque de cultura tiene poco”.

Cabe aclarar que en el acta presentada en el 2016 por la Asociación La Mateada, se señala a Julio Atenor Calisaya, así como a su pariente Fernando Javier Calisaya, como asociados de la misma; y a Osvaldo López como socio honorario, según consta en la documentación entregada por dicha asociación a la IJG.

Por último, Álvarez señaló que el predio “no está siendo manejado adecuadamente y cualquier día vamos a presenciar una desgracia. Como se vio en el vídeo, pudimos tener un muerto o alguien herido de gravedad con estos hechos de violencia. Fue un evento muy grave y hay una liviandad muy grande en decir que esto fue una cuestión política”.