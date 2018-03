Juev 15/03/18.- Así lo aseguró el concejal Rossi durante la reunión de comisión realizada este jueves. Resaltó que “transcurrido un año un vehículo 0 Km. que no se vende, el concesionario deberá comenzar a pagar el impuesto de patente al Municipio”. Sostuvo que este “proyecto es para tratar de evitar la especulación en la venta de los vehículos 0 Km.”. Entendió que en la “ciudad son algunos pocos los que tienen un gran stock de vehículos, y especulan porque ganan más reteniendo que vendiendo el mismo”. También remarcó que “estamos buscando que los concesionarios bajen los precios, que esos vehículos pasen a los consumidores de Río Grande, y que realmente se respete la diferencia de valor como debería ser en el marco de la Ley de Promoción que tenemos en Tierra del Fuego”.

Río Grande.- Este jueves se desarrolló la comisión de Promoción, Mediación e Inclusión Social que preside el concejal Paulino Rossi, en la cual el edil explicó ante sus pares el proyecto de ordenanza que establece la modificación del Artículo N°67 del impuesto a los automotores de la Ordenanza Municipal N° 2934/11.

De la imposición, para los vehículos automotores nuevos el nacimiento de la obligación fiscal se considerará a partir de la fecha de factura extendida por la concesionaria local que surja de la documentación obrante en el Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, y se utilice como elemento para la inscripción inicial del dominio.

El encuentro se llevó a cabo en la sala de Comisiones contando, además, con la presencia de los concejales Miriam Mora, Verónica González, Laura Colazo y Raúl von der Thusen .

Tras la reunión el concejal Rossi sostuvo que “nosotros tenemos un proyecto que hace más de un año venimos trabajando, que nos cuesta aprobar, y conseguir consensos, y es para tratar de evitar la especulación en la venta de los vehículos 0 Km.”.

En tal sentido recordó que “sabemos que hemos tenido mucho debate con las concesionarias sobre la exposición de cuál es el valor del vehículo en Tierra del Fuego, y cuál es el valor en el continente, donde hay una herramienta que utilizan muchos los municipios del país, incluido Capital Federal, para evitar la especulación, o el sobre estoqueo de los concesionarios de los vehículos 0 Km., planteo que después de un tiempo comiencen a pagar patentes, donde las liquidaciones que se ve a fin de año en los diarios, o en las grandes ciudades no es porque son justamente bondadosos, sino que saben que después de un tiempo el concesionario tiene que hacer pago de un tributo, con lo cual lo que intentan es rápidamente bajar esos stock para comenzar a comercializar rápidamente los nuevos vehículos que van ingresando”.

Resaltó que Río Grande tiene la “particularidad, hablo de excepción, no hablo de generalidad, donde algunos comercializadores estoquean, dado que no existe un lugar en el mundo en el que uno vea playas completas de vehículos 0 Km. con tres, cuatro, y hasta cinco años de antigüedad ingresados al concesionario y que no se vendan, y esto es porque el precio es más alto del que debería ser”.

Por tal motivo sostuvo que cuando uno “ve cual es el líder en ventas a nivel nacional, se puede apreciar que en nuestra ciudad está cuarto o quinto en ventas, dependiendo del mes, mientras que el que está quinto a nivel nacional, acá esta primero en ventas, dado que los consumidores tienen un comportamiento racional de comprar el que le respeta la diferencia del valor”, dijo, al tiempo que expuso que “también hay mucha gente que no se interioriza, y hasta tenemos la particularidad de que hay mucha gente que pregunta cuál es la cuota, pero no le interesa cual es el valor del vehículo, y es justamente acá donde se generan las situaciones abusivas , entonces como tenemos algunos pocos, y destaco que son algunos pocos, pero que tienen un gran stock de vehículos en la ciudad, donde suben los precios, especulan porque ganan más reteniendo que vendiendo”.

Por lo cual Rossi plantea que “después de los 180 días, y seguramente prolonguemos un poco el plazo a un año, más que prudencial para vender un vehículo, por lo tanto un vehículo 0 Km. que transcurrido un año no se vende, el concesionario deberá comenzar a pagar el impuesto de patente al Municipio tal cual sucede en otras provincias, y tal cual pasaba en Río Grande hasta antes del 2011, cuando se modificó la ordenanza tributaria”.

Consultado respecto de por qué se modificó está situación, Rossi indicó que “esto se generó por el abuso que han generado algunos, no hace falta hacer una gran investigación, uno va por la ruta y vende grandes playones vemos cantidades siderales de vehículos, donde algunos vehículos llevan muchos años estoqueados, entonces algo paso, por lo cual lo que nosotros estamos buscando es una herramienta que no mejore los ingresos del Municipio, dado que ojala ningún concesionario pague ni un solo caso por haber tenido un auto estoqueado durante más de un año, por lo cual estamos buscando que los concesionarios bajen los precios, que esos vehículos pasen a los consumidores de Río Grande, y que realmente se respete la diferencia de valor como debería ser en el marco de la Ley de Promoción que tenemos en Tierra del Fuego”.