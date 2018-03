ROMERO CONFIRMÓ QUE EL IPES NO ESTÁ INTERVENIDO

Mart 27/03/18.- “No es un asunto gremial, si no legal. No tenemos alternativa. Cuando estamos frente a irregularidades, debemos actuar”, señaló el Ministro de Educación.

El ministro de Educación Diego Romero informó en radios locales que el IPES “no está intervenido, ni se ha separado a nadie del cargo. Solo se ha suspendido en sus funciones administrativas al equipo directivo. En todo lo que tenga que ver con lo institucional y pedagógico didáctico seguirán cumpliendo sus funciones y cobrando sus sueldos. La designación de docentes, altas y bajas, que son tareas propias de la administración no lo podrán realizar, pero sí todas las actividades de índole pedagógica”.

Sobre los avances en la implementación del SIGE señaló que “el nuevo sistema nos permite obtener una radiografía de lo que está pasando. No es que se realizó ninguna investigación específica. Me he reunido muchísimas veces con el rector y con los docentes y les advertí que estaban en una situación irregular, desde que asumí el Ministerio. El tema es que, con el nuevo sistema, las irregularidades ya no van más. Existen faltas administrativas. Les doy un ejemplo, una materia que es cuatrimestral, la Provincia la está pagando todo el año, cuando debería tener la baja en agosto o en marzo. Es decir, se dicta una materia durante 4 meses y se paga todo el año. Eso es insostenible. Lo pedagógico tiene que ir de la mano de lo administrativo. Hay falencias en horas institucionales asignadas sin ningún aval del Ministerio, y si ningún documento administrativo o resolución que lo avale”.

Para finalizar informó que “la nueva comisión de auditoría analizará lo actuado para poder tomar medidas lo antes posible. El equipo de abogados del Ministerio está analizando las acciones a tomar frente a las irregularidades encontradas”.