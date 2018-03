Rio Grande: “La campaña de desprestigio de Canal 13 es escandalosa”.

Dom 11/03/18.- La queja provino de una fuente confiable dentro de la Municipalidad de Rio Grande, luego de varios operativos montados por la Secretaria de Medios, que encabeza pablo Cabas, un ignoto funcionario venido de Buenos Aires a hacer “prensa”, ensuciando instituciones y personas que no coinciden que la postura del gobierno provincial. Esta vez le toco a Javier Calisaya, Osvaldo Lopez y el intendente Gustavo Melella.

Esta vez el funcionario provincial, encabezó una larga cadena de twits, y luego hizo emitir un informe sobre una pelea callejera en el Centro Cultural “La Mateada “ del barrio CAP, adjudicándoles al ex senador Osvaldo Lopez y Javier Calisaya, de Nuevo Encuentro y al intendente Melella la responsabilidad de los hechos.

“La información brindada en nuestra ciudad por Canal 13, es absolutamente falsa ya que se trataba de una peña familiar, por el Día de la Mujer, organizada por Eugenio Daza y la policía estaba en conocimiento del evento que se estaba realizando”.

“Nuevo Encuentro no tiene ninguna responsabilidad en esto, Calisaya desde 2011 no está a cargo del salón y mucho menos el Intendente Gustavo Melella”.

Por esta razón publicamos el contrato de comodato entre la Organización Civil “La Mateada”, y el señor Eugenio Daza”, prueba más que suficiente para dejar aclarado que esta no es la forma de actuar de un canal del estado, no del gobierno y que ya ha sido denunciado por censura en varias oportunidades, tanto por diputados nacionales, concejales y todo aquel que no se muestre adherente a la actual gestión del gobierno provincial.

Aun así no se ha tomado ninguna medida al respecto y desde el municipio aclararon que en esto no tienen responsabilidad los empleados del canal, pero si su cúpula directiva y el Sindicato Argentino de Televisión por permitir este tipo de situaciones.