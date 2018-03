Repudio a la instauración del 25 de Marzo como “Día de los derechos del niño por nacer”

La Cámara Legislativa, en una escandalosa maniobra sobre tablas propuesta por la legisladora del Bloque del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza, aprobó con casi la totalidad de los votos la instauración a nivel provincial del Día 25 de marzo como el Día del “ NIÑO” POR NACER (no de la niña). Se ordena al ejecutivo establecer una serie de acciones conductistas sobre modelos morales de tipo educativo cultural, durante toda esa semana, denigrando los derechos de las mujeres. Un retroceso orquestado para pretender meter freno al avance del derecho al aborto legal y disciplinar a la población más austral del mundo. Sólo dos mujeres que forman parte de la cámara rechazaron la iniciativa; Angelina Carrasco y Marcela Gómez.

La propuesta del MPF es tan machista que ni siquiera su objeto de protección tiene perspectiva de género, ya que protege a los “niños” por nacer, y no a las “niñas”, una profecía autocumplida, digna de una novela utópica sobre un mundo sin mujeres.

El segundo artículo de la norma establece que el Poder Ejecutivo organizará anualmente durante la cuarta semana del mes de marzo (pasando por alto que dicha semana se enmarca en la conmemoración del Día nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia), una semana “educativa cultural de información y concientización que tengan por objeto conmemorar, promover y defender la vida humana desde que ha sido concebida en el vientre de la madre”. Un retroceso muy fuerte.

La maniobra es, a todas luces, cobarde ya que si los movimientos feministas hubiésemos conocido el orden del día de la sesión, el recinto se hubiera teñido de verde. Prueba de la fuerza popular de las mujeres fueguinas, fue la última movilización del 8 de marzo, cuando miles de nosotras marchamos en las calles de la Provincia, en una señal de protesta y reclamo social para que se respeten nuestras vidas, con la consigna principal Aborto, Legal Seguro y Gratuito.

Aún cuando el proyecto de ley debe puede ser vetado por la Gobernadora, teniendo en cuenta que no resiste un análisis constitucional, ya que la protección de la vida no es de carácter absoluta en nuestra legislación, es improbable que ello suceda. La Gobernadora Rosana Bertone, en recientes declaraciones, se mostró abierta al debate respecto del proyecto de ley por el Aborto Legal, pero en su entorno explicaron que su posición es la de la Conferencia Episcopal Argentina.

Desde La Hoguera, nos manifestamos en contra de esta normativa, por las mismas razones que apoyamos el Proyecto presentado por séptima vez en el marco de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, el cual se encuentra en el seno de Diputados. Es la otra cara de la moneda, y el debate ya está planteado.

Quieren seguir disciplinando nuestras sexualidades y nuestros cuerpos pero no nos vamos a callar. La Inglesia insiste en meterse entre nuestras sábanas, a tal punto que utilizan la fecha del 25 de Marzo, ya que sería la fecha en la que la virgen María habría concebido a Jesús, según creencias populares.

Vale recordar que esa fecha fue fijada como “Día de los derechos del niño por nacer”, mediante el nefasto Decreto N°1406 de Carlos Menem hace 20 años atrás, pero los movimientos de mujeres lograron avances significativos en materia de legislación, a tal punto que durante el 2012 la Corte Suprema de Justicia, en un acto casi heroico, clarificó las causales para acceder a un aborto legal vigentes en el Código Penal desde 1920. Esta interpretación del Código Penal, refuerza que el derecho a la vida no es absoluto. Y vino a subsanar horrores como las del decreto del menemismo.

Para reafirmar muestra postura, recordamos el fallo sobre el caso “Artavia Murillo” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el que se determinó que la protección del derecho a la vida “no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. La Corte IDH sostuvo que, si bien no hay una definición consensuada sobre el inicio de la vida, hay grupos que le otorgan atributos metafísicos a los embriones, asociados a creencias. Pero que esas concepciones no pueden imponerse a personas que no las comparten”.

En síntesis, repudiamos la instauración de esta fecha en nuestra Provincia. Entendemos que es un retroceso en materia legislativa y es obvio que forma parte de una maniobra en la que la Cámara Legislativa toma una postura política -claramente en contra- frente a la discusión sobre el proyecto de aborto, legal, seguro y gratuito que está siendo discutido hoy en el Congreso, después de 13 años de campaña nacional y lo más alarmante de todo es que esa postura la hacen de espaldas a las mujeres que dicen representar en el recinto.