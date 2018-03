Proyecto de ordenanza de Alcohol Cero Mora adelantó que se “aprobaría en la sesión del próximo lunes”

Rio Grande 21/03/18.- Así lo afirmó la concejal Miriam Mora, tras la reunión de comisión realizada este miércoles con la participación de autoridades a nivel nacional como así también del concejal Tomás Bertotto de la ciudad de Ushuaia. La edil sostuvo que “hemos llegado al final de todas las reuniones que necesitábamos tener, y la conclusión ha sido que debemos tener una ordenanza de tolerancia cero, sin gradualismo”. También recordó que en “algún momento se sancionó una norma por la cual no se podía continuar fumando en aviones, colectivos, bares, etc., entonces se dejó de fumar, por lo cual la gente tiene que pensar que no puede tomar y conducir”. Por su parte el concejal Tomás Bertotto sostuvo que “estamos convencidos de que cuando existe alcohol cero se corta especulación”.

Río Grande.- Este mediodía en la sala de Comisiones continúo el debate para la implementación del proyecto de tolerancia de alcohol cero al momento de conducir en la ciudad, donde con la participación de autoridades a nivel nacional, de autoridades municipales, de la Asociación ‘Estrellas Amarillas’ y del Concejo de Ushuaia evaluaron distintas opciones sobre este proyecto de ordenanza llegando a la conclusión de que se debe de tener un proyecto de tolerancia de alcohol cero, sin gradualismo.

Asimismo la concejal Miriam Mora que presidió la reunión adelantó que el “proyecto sería aprobado en la sesión del próximo día lunes”.

La reunión que se desarrolló en la sala de Comisiones fue presidida por la concejal Miriam Mora, siendo acompañada por los ediles Raúl von der Thusen, y Laura Colazo, y de la cual también participaron el concejal de la ciudad de Ushuaia Tomás Bertotto, el secretario de Participación y Gestión Ciudadana Federico Runin, Cristhian Svelitze, funcionario de transporte a nivel nacional, y Fabiana Davoli de la Asociación Estrellas Amarillas.

“Llegamos a la conclusión que debemos contar con una ordenanza de tolerancia de alcohol cero, sin gradualismo”

Tras la reunión, la concejal Mora señaló que “hemos llegado al final de todas las reuniones que necesitábamos tener, del pluralismo de voces respecto a este proyecto de tolerancia cero de alcohol al momento de conducir, y hemos llegado a la conclusión de que debe de ser tolerancia cero sin gradualismo”.

La edil puntualizó que “hoy ha sido la última reunión y vamos a llevar al proyecto al recinto en la sesión del próximo lunes 26 de marzo, dado que ha sido ampliamente debatido, y contamos con los votos para que el proyecto se transforme finalmente en una ordenanza para la ciudad”.

Asimismo sostuvo que sirvió de mucho contar con el “aporte y la experiencia del concejal Bertotto de la ciudad de Ushuaia con respecto a este proyecto de ordenanza, ver que realmente es necesario que ellos también estén luchando por la vida, y se entiende que esta es una ordenanza que también tiene que venir acompañado no solamente por el castigo y la multa, sino que también debe de venir acompañado de la prevención, de la educación, y donde todos debemos tener un respeto por el otro al momento de subir a un vehículo para manejar”, confío.

Mora resaltó que se llega a la “conclusión de tolerancia cero, sin gradualismo entre 0,0 a 0,5, a partir del debate del cual participaron en las diferentes comisiones diversos sectores, como así también viendo nuestra realidad, la realidad del día a día, cuando nos levantamos en la mañana y vemos un accidente, donde el test de alcoholemia dio positivo, por lo cual los accidentes no son solo en la noche, sino durante todo el día, entonces no podemos seguir esperando más, y tenemos que dar a esta ordenanza un cumplimiento efectivo”, resaltó.

Al respecto entendió que “debemos evitar más muertes, realizando una prevención exhaustiva para proteger la vida, y tratar de que los ciudadanos de nuestra provincia entienda que la persona que bebe no puede conducir, donde el vehículo es un arma, y se destruyen familias”.

Recordó que estuvimos un “año para el ingreso del proyecto al Concejo Deliberante, donde teníamos dos proyectos, uno del Municipio, y otro de mi autoría, y hemos avanzado en un proyecto sin gradualismo a tolerancia cero”, dijo, al tiempo que agregó que “debemos de entender que es necesario que el personal de tránsito está capacitado y puede llevar adelante

esta acción, pero debe de contar con todas las herramientas necesarias para poder salir a la calle a realizar todos los controles”.

Asimismo indicó que si “faltan equipos en nuestra provincia con respecto a los calibradores para los aparatos de alcoholemia, deberíamos primero requerir que esos calibradores se encuentren en nuestra ciudad, pero desde la Municipalidad nos explicaron que siempre tienen un porcentaje de aparatos que se utilizan, mientras que los otros se están calibrando, entonces nunca se quedan sin aparatos”.

La edil también indicó que si “desde la CNRT para los choferes de camiones, de colectivos, entre otros, se les exige alcohol cero, entonces si tiene que ser cero para las personas que conducen diferentes tipo de transporte, porque no puede ser cero para los particulares, teniendo en cuenta que en algún momento se sancionó una norma por la cual no se podía continuar fumando en aviones, colectivos, bares, etc., entonces se dejó de fumar, entonces la gente tiene que pensar que no puede tomar y conducir”.

Por último manifestó que durante la reunión también hablamos de la “necesidad de intercambiar y cruzar opiniones entre las tres ciudades, de forma de tener una única norma que nos rija a los tres por igual, dado que al tener solamente una ruta que nos comunica es muy importante que tengamos dialogo entre todos, sea a nivel municipal, o provincial”.

“Estamos convencidos de que cuando existe alcohol cero se corta especulación”

Por su parte el concejal Tomás Bertotto agradeció la “invitación de los ediles de Río Grande para dar otro aporte a este proyecto, donde la interacción y el trabajo en conjunto entre ambos Concejo es muy importante, donde pude comentar nuestro proyecto de alcoholemia cero que se comenzará a implementar el próximo mes, ver los denominadores comunes en la problemática que tienen las dos ciudades, por lo cual la interacción siempre es muy enriquecedora”.

Recordó que en el proyecto de alcohol cero lo “venimos trabajando desde hace más de dos años”, dijo, al tiempo que agregó que hemos encontrado muchas “similitudes como por ejemplo que la norma protege la vida, que la norma no tiene aristas, es una norma que con el objetivo de cuidar la vida tiene efectos colaterales como la reducción de la cantidad de infracciones cuando existe alcohol cero, y no al revés, por lo cual pudimos aportar ciertas cuestiones que nosotros venimos estudiando, estadísticas resultantes de la aplicación de esta norma en distintas partes del país, como así también en países vecinos, por lo que ha sido una reunión positiva y con la posibilidad de seguir trabajando juntos”.

Resaltó que la coincidencia mayor es que la “norma de alcohol cero es buena, es positiva, hay diferencias a nivel nacional, quienes opinan que el alcohol cero es impracticable por una cuestión operativa, cuando la realidad no es así, todo lo contrario, dado que nosotros estamos convencidos de que cuando existe alcohol cero se corta especulación, el que sale a manejar sabe que no puede tomar alcohol, y el que tomó alcohol sabe que no puede manejar, y si tomó un poquito de alcohol sabe que va a estar en infracción, por lo cual a partir de ahí se corta la especulación, razón por la cual se reduce en gran cantidad las infracciones de tránsito, llegando hasta en un 70% en algunas ciudades”, afirmó el concejal capitalino.

Por lo cual aseguró que “la parte operativa deja de ser un problema, no es que se va a ampliar la cantidad de vehículos secuestrados, por el contrario habrá menos infracciones de tránsito, con lo cual vamos a necesitar menos grúas, menos inspectores, y menos lugar en las playas de incautamiento, con lo cual aquellos que no están de acuerdo con el 0,0 argumentando que van a tener un problema operativo, justamente no es así”.

“Tolerancia cero es tolerancia cero”

En tanto que Cristhian Svelitze, funcionario de Transporte Nacional, manifestó que “el alcohol cero va a bajar la cantidad de accidentologia en la ciudad, y en la provincia, y vamos a tener un mejor control, dado que estamos para salvar vidas”.

El funcionario nacional especificó que “tolerancia cero es tolerancia cero, sin gradualismo”, dijo, al tiempo que agregó que “nosotros ya acompañamos al concejal Bertotto en la ciudad de Ushuaia, tiene que ser cero, sin tiempos de espera, por lo cual tenemos que evitar que se sigan sucediendo accidentes, y empezar a trabajar y a prevenir en salvar vidas a partir de alcohol cero”.

Finalmente indicó que “además tenemos que trabajar en una norma unificada en toda la provincia, dado que Ushuaia ya lo trabajo, Río Grande está en proceso, y la Legislatura también lo está trabajando, entonces cuando nosotros tenemos una única ruta que tiene 305 Km. y une a las tres ciudades, y cuando estamos hablando de salvar vidas, debemos tener una norma unificada en toda la provincia”, concluyó.