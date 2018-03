Por primera vez en un año, las exportaciones a Brasil crecen más que las importaciones

Juev 01/03/18.- Intercambio Comercial Argentina-Brasil febrero 2018 De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en febrero de 2018 la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil continuó en terreno negativo. El saldo comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de US$ 715 millones en el segundo mes del año, 13% mayor al registrado en febrero de 2017 (US$ -634 millones).

El leve incremento del rojo (US$ -81 millones) obedeció a que en febrero de 2018 el ritmo de expansión de nuestras ventas a Brasil (+17,7% i.a.) fue más elevado que el que tuvieron las importaciones desde el gigante de América del Sur (+15,3% i.a.). No obstante, en valores el incremento del 15% de las importaciones representó un alza de US$ 194 millones respecto de las compras externas realizadas en febrero de 2017, mientras que el incremento del 18% de las exportaciones significó un aumento de las ventas externas de US$ 113 millones respecto del mismo mes del año pasado.

Exportaciones

Durante febrero, se mantuvo y profundizó la tendencia de crecimiento de las exportaciones a Brasil que se había registrado en el primer mes del año. De hecho, por primera vez en trece meses, las exportaciones crecieron a un ritmo más elevado que las importaciones desde Brasil. El dato es doblemente positivo si tomamos en consideración la evolución de las importaciones totales de Brasil (que crecieron 13,7% i.a.). En este sentido nuestras ventas al mercado brasileño superaron ese incremento, aumentando la participación argentina en las importaciones totales de Brasil a 6% del total (ganando 0,2 p.p. respecto al mismo mes del año pasado).

A nivel producto el alza de las exportaciones estuvo explicada principalmente por las compras desde Brasil de vehículos de pasajeros y de carga, autopartes, polímeros plásticos, aceite de girasol y productos de aluminio.

Importaciones

Las importaciones desde Brasil continúan en alza (+15,3% i.a.) impulsadas por el ingreso al mercado local de vehículos de pasajeros, autopartes, maquinaria agrícola, mineral de hierro. Asimismo, el total de exportaciones de Brasil al mundo crecieron 11,9% i.a. en febrero de 2018, mientras que las ventas de Brasil a nuestro país treparon de manera más acelerada (+15,3% i.a.) lo que incrementa la participación en las exportaciones totales de Brasil a 8,5% del total.

Por último, el flujo de comercio bilateral (suma de exportaciones e importaciones) con nuestro principal socio comercial, alcanzó US$ 2.215 millones en febrero de 2018. Esto implica un incremento de 16% respecto al mismo mes del año pasado.

Perspectivas 2018

Los datos del intercambio bilateral con Brasil del primer bimestre del año dan cuenta de una tendencia de mayor estabilidad que continuaría a lo largo de 2018. La recuperación de las ventas al gigante de América del Sur responden principalmente al repunte de la economía brasileña, que impulsará nuestras ventas durante el corriente año. Asimismo, la mala campaña de trigo que tuvo nuestro principal socio comercial permitirá colocar parte de nuestra producción en su mercado dando un aliciente más a las ventas. De esta forma, si bien el déficit comercial continuará profundizándose en términos nominales, es probable que al medirlo como porcentaje del PBI presente un incremento acotado respecto de 2017 (-1,3% del PBI).