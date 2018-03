Los límites de la voluntad política (por Fabiana Ríos)

Por Armando Cabral

Mierc 21/03/18.- No puede ser soslayado que cualquier cuestión relacionada con la modificación de los límites del Municipio tiene dos características: En primer lugar, no admite reducción territorial. Por otro lado, la ampliación no puede formularse de cualquier modo, sino que requiere una solicitud formal por parte del Municipio a la Legislatura Provincial ordenada por Resolución de una mayoría especial del Cuerpo Deliberativo Municipal.