La UIA le respondió a Francisco Cabrera: “Lo que dijo no cae bien; por ahí están un poco susceptibles”

En una entrevista con Radio 10, el titular de la UIA admitió que la frase del funcionario no cayó bien, pero remarcó: “Lo vemos como un tropezón”. “Hay que poner paños fríos y volver a tener discusiones más profesionales porque si no volvemos a la dicotomía empresa chica-empresa grande e industria contra campo. Eso no existe hoy en la Argentina”, apuntó.

La Casa Rosada exhibió ayer su enojo con los empresarios industriales que se quejaron del rumbo económico. “Que se dejen de llorar y que se pongan a invertir y a competir”, lanzó el ministro de Producción en diálogo con radio Mitre.

La semana pasada, en su primera reunión de junta directiva, la UIA se quejó por el crecimiento de las importaciones, la fuerte caída del consumo, los costos de la energía y la tasa de interés, entre otras cosas.

“En línea general, estamos completamente de acuerdo con las medidas del Gobierno, que son a largo plazo, difíciles de tomar. Después también estamos en la línea de batalla para decir esto lo estamos viendo mal, estamos viendo entrar productos que para nosotros son subsidiados. Eso no se puede tomar como una crítica, sino como algo que nos tenemos que sentar a dialogar”, explicó.

Acevedo consideró que la UIA no puede tener “una mirada de estadística”. “Eso te dice que hay muchos que les está yendo bien y un momento de gente que no está en esa situación. Eso no es llorar, no lo quiero mirar como un llanto”, señaló.