Con el frío, se viene otro tarifazo en el gas: Por: Moisés Solorza.

Nuestro “fuerte” es el gas natural y aquí esta la oportunidad de crecimiento y mejora que necesitamos los fueguinos para desarrollarnos, no me voy a detener en las carencias internas que poseemos en la isla, ya que lo dejaré para profundizar en otra oportunidad, pero que es necesario recordar y tener en cuenta el fuerte impulso que tuvo la actividad gasífera en nuestra provincia por la política nacional llevada adelante por Miguel Galuccio, que nos llevo a convertirnos en la segunda provincia productora de gas del pais, con la puesta en producción del Yacimiento vega pleyade.

Como contraste, el inaceptable déficit energético con los sectores más populares e industrial interno, pero que se puede resolver en el corto plazo con infraestructura y una política energética totalmente opuesta a lo que veniamos teniendo en la provincia hasta el momento.

La politica Nacional, del actual, decidió un “nuevo cuadro tarifario”. El ministro de energía de la Nación, Juan José Aranguren, (Ex CEO de Shell), anunció que” se estudian nuevos valores en el precio del gas en boca de pozo y que esta nueva estructura de valores será significativa, ya que existe un atraso en el precio que reciben los productores”. Se esperan subas en todos los segmentos: R1 (residencial), R2 (residencial pequeños consumidores),y el segmento de grandes consumidores. Los nuevos valores extraoficiales que circulan para los cuadros tarifarios del gas son coincidentes, “se duplicarán”, y confían en que se ejecutará con el mismo esquema de las subas al sector eléctrico.

Además de la actualización de valores, se estima que el ministro anuncie un nuevo esquema de facturación que permita reducir el impacto de los altos consumos de los meses de invierno a través de un pago en cuotas en el período estival, o una eventual implementación de una tarifa plana.

En las audiencias públicas realizadas entre el 20 y el 22 de febrero pasado, las distribuidoras de gas de todo el país solicitaron incrementos tarifarios de hasta el 55 por ciento, y en particular en el caso de los usuarios de la Capital Federal y del conurbano bonaerense aumentos de entre 33 y 45 por ciento, de acuerdo con las distintas categorías.

Los futuros aumentos se sumarán a los vigentes desde el 1° de diciembre, del orden del 45 por ciento en promedio en las facturas del servicio en todo el país, lo que ubicó las tarifas en un promedio de 632 pesos para el consumo residencial, mientras que para los usuarios comerciales el incremento fue de 58 por ciento.

El sector industrial deberá afrontar una suba entre un 35 y un 40% y abonarán en promedio US$ 5 por Millon de BTU y que hasta hoy pagaban en promedio US$ 3,85 y US$ 4,50. En tanto que los consumidores de GNC el precio previsto es de US$ 3,50 contra los US$ 2,45 esto Sería un 40% más. En Tierra del Fuego se esperan aumentos para los domicilios de alrededor del 35 o 40% ya que la ecuación para tomar estos valores dependen del “plan de convergencia” al que la provincia adhirió.

Lo cierto es que el gobierno nacional, mas precisamente el ministro de energía, pudo imponer su postura de “Pago en Cuotas de los servicios” como el gas, para que no impacten en la inflación, que ya nadie niega dentro del gabinete, es incontrolable sino “manejable”.

En el caso de la Producción de gas, en el PIST (Punto de ingreso al sistema de trasnporte)Tambien se verá afectada ya que el ministro elaboró un nuevo esquema de senderos de precios dolarizados hasta el 2019, que realmente reocupa a las familas y consumidores, ya que “Asegura” las ganancias de las productoras, distribuidoras y transportistas, quita los subsidios a la poblacion mas vulnerable y aplica los tarifazos plenos en el futuro.

Lo realmente llamativo es que, en Tierra del Fuego, segunda productora de gas del Pais, no tenga un esquema diferenciado para los vecinos, pero esto se explica con la nula visión que poseen los ministros locales y gobierno provincial.