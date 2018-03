EMILIO SAEZ LLEGO A TOLHUÏN

Respecto de su aventura cruzando el país de punta a punta, Emilio Saez manifestó: “Fue tanto lo que pasamos, lo vivido hoy me embarga la emoción de llegar a mi pueblo mi lugar en el mundo llegar a la panadería estar en mi lugar, mi casa, mi hogar, hay tantas cosas extrañas que pasan por el cuerpo de no podemos llegar a asimilarlo o expresarlo… y quizás aquí moriré, estoy muy emocionado, muchos sentimientos encontrados, de todos modos fue el mejor viaje de mi vida, mi intención es poder dejar un mensaje de a pesar de la edad, de tener 60 años se pueden lograr muchísimas cosas, una de ella es estas”.

“Ojala alguno siga este camino de vivir la vida hasta el último día porque realmente vale la pena”.

“En cada lugar por donde pase es un momento único y emotivo, Rio Grande me anticipo algo que yo no esperaba, en Tolhuin en mi lugar estuvo esperándome toda la gente que quiero, la idea era llegar de noche, pero se dio que el Intendente Claudio me hizo entrega de una placa, un reconociendo que derivo en una profunda emoción, ver el cariño de la gente que a veces pienso, que no lo merezco, hay que dejar fluir.

Emilio adelanto, que en el mes de abril se realizara una nueva campaña de basura cero, el objetivo es incentivar a la ciudadanía a no arrojar basura, este es nuestro gran desafío intentar lograr que la ruta de nuestra provincia sea la más limpia, esperamos lograr esta noble causa”.