Diputados de diferentes bloques presentaron el proyecto para legalizar el aborto

La iniciativa se presentó por séptima vez en doce años y lleva la firma de 71 diputados, una cifra récord.

Lo acompañaron 38 integrantes del Frente para la Victoria (FPV), 19 de Cambiemos, 4 del Movimiento Evita, 3 del Frente de Izquierda, 3 de Evolución Radical, 2 del Frente Renovador, 1 de Libres del Sur y 1 del Bloque Justicialista.

En una sala repleta y con mayoría de mujeres, referentes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigieron que el proyecto no solo sea tratado sino también aprobado. “¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Aborto legal para no morir!”, gritaron varias veces los dirigentes y manifestantes que colmaron la sala 1 del anexo C de Diputados, con pañuelos verdes en sus cuellos. En su mayoría eran representantes de organizaciones feministas.

Al frente de la presentación estuvieron las primeras cuatro firmantes del proyecto: Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (FPV) y Romina del Pla (FIT). “Tenemos la responsabilidad de que esta discusión se dé donde se tiene que dar, en el recinto, sin excusas. Es una discusión entre los que queremos aborto legal, seguro y gratuito, y los que quieren abortos clandestinos” dijo.

El único matiz en la presentación se produjo cuando el diputado de Pro Daniel Lipovetsky, que estará a cargo de la coordinación del debate en comisión, destacó la mención del tema que había hecho el Presidente y sostuvo que la apertura de la discusión ya era un triunfo. “¡Queremos la ley!”, le respondieron a los gritos. El diputado se comprometió a arrancar el debate cuanto antes.