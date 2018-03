El Concejo Deliberante continúa debatiendo el proyecto de alcoholemia cero “El alcohol cero no es un slogan, sino tiene que ser una cuestión de conciencia”, afirmó González

Por Armando Cabral

Mierc 14/03/18.-Los concejales se reunieron con integrantes de Seguridad Vial de la provincia a los efectos de continuar trabajando el proyecto de alcoholemia cero al conducir. La concejal González indicó que “para mí no hay dudas de que debemos regular el cero, pero no podemos caer en una norma de tinte estrictamente recaudatorio”, expuso la edil. Además sostuvo que debemos “adoptar conciencia al momento de conducir”, afirmó. Por su parte el Director de Seguridad Vial de la provincia Jorge Oyarzun remarcó que nosotros “apuntamos a la prevención, a trabajar en conjunto entre las diferentes isntituciones, a las campañas, y que no sea algo netamente recaudatorio”, resaltó. La próxima semana habrá un nuevo encuentro para seguir analizando el tema.