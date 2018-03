Bromatología Tolhuín: Detectan vehículo de transporte ilegal de alimentos

Se llevo a cabo un procedimiento desde la Dirección, como consecuencia de un operativo de rutina realizado por personal de Gendarmería Nacional apostado en la Ruta Nacional N°3 en el cual se observa que un vehículo marca Citroën modelo berlingo que trasporta alimentos en la parte posterior en clara contravención a la normativa ante lo cual solicitamos se la escolte hasta el predio municipal y observamos en su interior productos cárnicos, lácteos como yogurt, queso untable y demás y estos productos no tenían cadena de frio; el vehículo no tenia equipo de frio, no tenia habilitación del SENASA para el transporte de sustancias alimenticias, así como lo indica el código alimentario, Ley Nacional N°18.284 se procedió al decomiso de toda la mercadería y su posterior destrucción. El decomiso se produce porque no existe habilitación alguna y obvio la falta de cadena de frio. En el mismo vehículo existía la posibilidad de una contaminación cruzada al transportar carne y verduras de manera indebida.

A la vez recomendó a los comerciantes controlen al momento de recibir la mercadería e insto a la población toda a realizar los cursos de manipulación de alimentos que la Municipalidad de Tolhuin brinda en los días 27 y 28 de marzo de 08:00 a 15:00 hs .