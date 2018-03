A un año del anuncio de Macri, radiografía de los no convencionales El efecto Vaca Muerta y su impacto en la economía

Desde 2010, cuando comenzaron los descubrimientos sobre recursos no convencionales de petróleo y gas en la Cuenca Neuquina, las referencias a Vaca Muerta se encuentran muy presentes en el debate público argentino.

Hace un año, en enero de 2017 el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció unacuerdo para aumentar la inversión y el trabajo en Vaca Muerta entre el Gobierno nacional, la provincia de Neuquén, los sindicatos y las empresas del sector. “El anuncio es positivo porque reconoce la importancia que tiene para el país”, afirmó el director del Instituto del Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Víctor Bronstein. Igualmente, los especialistas coinciden en que todavía pasó poco tiempo para evaluar su resultado y aún no hay datos oficiales para poder evaluar el impacto de esta medida.

Pero, más allá del plan anunciado por Macri, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Vaca Muerta y cómo impactó en la economía argentina desde su descubrimiento?

Vaca Muerta es la principal formación de petróleo y gas shale (o sea, no convencional) de la Argentina y una de las principales del mundo. Se encuentra dentro de la Cuenca Neuquina (que abarca gran parte de la provincia de Neuquén, así como zonas de La Pampa, Mendoza y Río Negro). Existen dos tipos de hidrocarburos no convencional, el tight -más barato de extraer- y el shale. La principal característica del shale es que no tiene suficiente permeabilidad como para que el petróleo y el gas puedan ser extraídos con los métodos convencionales, lo cual hace necesario la aplicación de agua a alta presión junto con otros elementos que permiten que los hidrocarburos atrapados en la formación fluyan hacia la superficie.

Para tener una dimensión de lo que hablamos, la formación Vaca Muerta tiene una superficie de 30 mil km² (es decir, es más grande que toda la provincia de Tucumán y similar al tamaño de Misiones) y ocupa un cuarto de la superficie total de la Cuenca Neuquina (124 mil km²). Del total de Vaca Muerta, actualmente el 20% del territorio está destinado a proyectos no convencionales.

La Argentina en su conjunto cuenta con recursos por 23 billones de metros cúbicos de gas shale y 27 mil millones de barriles de petróleo shale no convencional “técnicamente recuperables”, según los últimos datos de 2013 de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Sólo China posee mayores recursos de este gas, mientras que los Estados Unidos, Rusia y China superan a nuestro país en el ránking de petróleo shale.