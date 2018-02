El W20 lanzó el diálogo nacional de ‘Mujeres en puestos de decisión’: “En las empresas existe una prima de riesgo positiva por el solo hecho de ser varón”

Para la ex senadora María Eugenia Estenssoro también hay muchos avances pero no los suficientes. “No tenemos tantas ministras, no tenemos tantas CEO. Nosotras hemos avanzado muchísimo en estas últimas décadas, asumimos nuevos roles, hemos demostrado que estamos tanto o más preparadas. Ingresamos masivamente a la fuerza laboral, por vocación o por necesidad -más del 30% de los hogares están sostenidos por mujeres-. Ha habido un gran cambio… Lo que no ha cambiado nada es la sociedad”, sentenció.