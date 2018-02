ULTIMO MOMENTO:Echaron a todos los trabajadores de Ferrobaires de Tandil

Destacó el trabajador que la gente de Tandil no toma conciencia que “con el despido de nosotros no vuelve más a Tandil el tren de pasajeros”.

“Encima nos hicieron ir a Mar del Plata para decirnos que nos echaban o mejor dicho teníamos que firmar una planilla de salida acordada, así lo llaman ahora a los despidos”, enumeró.

Asimismo denunció que “nos tuvieron al rayo del sol de las 10.30 a las 15.30 sin darnos un vaso de agua y encima para echarnos. A mi me atendió un joven que lleva 7 meses de ferroviario. No firmé la planilla, no les importó nada con 30 años de antigüedad sin ningún problema en el legajo, como la mayoría de los compañeros”.

Respecto a la liquidación de haberes, dijo que “es una miseria, no quería que me pagaran con lingotes de oro, pero por los menos que fuera digno y acorde a los 30 años de servicio”.

MAS DESPIDOS

Enumeró que en total van a llegar a 1.000 trabajadores cesanteados, porque “ayer estuvimos con compañeros de Mar del Plata, Maipú,Quequén y ahora arrancan para Constitución con todas las estaciones Rauch, Las Flores, Monte, Cañuelas, etc hasta Constitución”.

Por otra parte dijo que fueron abandonados por el Poder político, que no luchó “no por nosotros, que no luchó por mantener el servicio de trenes de pasajeros, que no va a volver jamás”, dijo visiblemente triste por sumarse a una larga lista de personas que han perdido su trabajo en el último tiempo.

