Policiales: información de las ultimas horas.

COMISARIA CUARTA
“ALLANAMIENTO”
EN EL MARCO DE CAUSA 31152/18 – CARATULADA “ALCARA ALEXIS MARTIN, SALINAS LUCAS EZEQUIEL, MANSILLA GARAY LUCAS HERNAN S/ROBO EN POBLADO Y EN BANDA”, EN TRÁMITE ANTE EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 2 D.J.N., SE DILIGENCIARON ÓRDENES DE ALLANAMIENTO PARA LOS DOMICILIOS “MEVI 351” Y “YEHUIN 27 DEPARTAMENTO 1”; OBTENIENDO RESULTADO POSITIVO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE CALLE YEHUIN; (RESIDENCIA DE LUCAS MANSILLA), EN DONDE SE LOCALIZARON LOS ELEMENTOS DENUNCIADOS COMO SUSTRAÍDOS DIECIOCHO (18) BOTELLAS DE
“FERNET BRANCA”; OCHO (08) BOTELLAS DE CERVEZA DE 1 LTS.; DOCE
(12) PAQUETES DE 1/2 KG DE YERBA MATE MARCA “CBC”; DÍEZ (10)
PAQUETES DE 1/2 KG DE YERBA MATE MARCA “NOBLEZA GAUCHA”, CINCO (05) CAJAS DE 12 UNIDADES DE 40 GRS DE “MANTECOL”. SE DESTACA QUE ADEMÁS EN EL LUGAR SE LOGRO RESGUARDAR, UNA (01) CONSOLA PLAYSTATION 4 MARCA SONY LA QUE GUARDA RELACIÓN CON HECHO DENUNCIADO EN LA COMISARIA QUINTA DE ESTA CIUDAD Y UN (01) TELEVISOR MARCA HISENSE, CON PANTALLA DE 32′; EL QUE GUARDA RELACIÓN CON HECHO DENUNCIADO EN LA COMISARIA TERCERA. LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS SECUESTRADOS FUERON ENTREGADOS AL DENUNCIANTE CONFORME LO DISPUESTO POR EL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
“HURTO” – LUGAR: CHACRA “EL CAUQUEN”, UBICADA EN CALLE LAS MARGARITAS AL 10 DE ESTA CIUDAD. DAMNIFICADO: HUGO ROLANDO OVALLE GARCÍA (62 AÑOS), EN DONDE IGNORADOS SUSTRAJERON DEL CORRAL UBICADO EN EL LUGAR: (04) ANIMALES PORCINOS, PELAJE OVERO, DE APROXIMADAMENTE 3 MESES DE VIDA. “ROBO” – LUGAR: CHACRA “LOS ABUELOS”, UBICADA EN MACIZO 154, LOTE Nº 8. DAMNIFICADO: MIGUEL ÁNGEL AGUILERA (69 AÑOS). EN DONDE
IGNORADOS, TRAS FORZAR LA PUERTA DE INGRESO, SUSTRAJERON: UNA (01) SOLDADORA, UNA (01) CORTADORA DE PASTO Y UNA (01) BORDEADORA.
COMISARIA TERCERA
“INCENDIO”- SOBRE VEHÍCULO EN CALLE SAN MARTÍN Y PREFECTURA
NAVAL. VEHICULO FORD FIESTA GRIS DOMINIO OGW-520, CONDUCIDO POR SANDOVAL SANTAMARIA JOHN ANTHONY (30 AÑOS). EL RODADO SUFRIÓ UN DESPERFECTO MECÁNICO QUE PROVOCO UN PEQUEÑO ÍGNEO SOBRE EL MOTOR, EL CUAL FUE SOFOCADO POR SU PROPIETARIO.