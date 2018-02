Municipalización de la Margen Sur “para mi es inviable” Blanco: “hay que trabajar para que Río Grande trabaje unido y sea una sola comunidad”

RIO GRANDE.- El legislador y referente del bloque de la UCR-Cambiemos se refirió al proyecto de municipalización de la Margen Sur presentado por los vecinos del sector, que logró el respaldo de la gobernadora: “Espero que sigan siendo tres municipios. Yo tengo una postura muy clara y se la he dicho a quienes andan detrás de esta iniciativa y no es de ahora, porque se lo vengo diciendo desde hace cuatro o cinco años, cuando era secretario de gobierno de la municipalidad. En varias oportunidades hablé con la misma gente que está planteando esta situación y les dije que para mí era inviable”, sentenció.

En diálogo con FM Universidad, “si vemos los habitantes desde la calle Pellegrini hacia el norte, hay más cantidad, y podríamos hacer el municipio de Chacra II, porque no hay diferencia. Me parece que no corresponde y yo no estoy de acuerdo. Es mi opinión personal, no la opinión del bloque legislativo ni de partido” sostuvo.

“Río Grande es una sola, nació en el CAP, y de la calle Pellegrini hacia el norte, nació con La Misión. Hay que unir, porque hay mucha inversión del municipio y de los gobiernos provinciales en la zona”, instó.

“Yo tuve suerte de conocer Río Grande en el año 1957 y uno de mis hermanos nació del otro lado del puente, cuando estaba ahí la clínica. Uno sabe bien cuál es la historia del frigorífico CAP, y tengo un tío que era gerente del frigorífico. Acá hay que trabajar en conjunto para que Río Grande trabaje unido y sea una sola comunidad, aunque tenga cuarenta mil de un lado o cien mil del otro”, reiteró.

“Desde lo que era la margen sur en su momento hasta ahora, las distintas gestiones municipales y del gobierno provincial han hecho mucha inversión, como la hicieron en la totalidad de la ciudad, que tiene que ser una sola. El río no nos tiene que dividir, sino al contrario”, propició Blanco, e insistió que “con ese criterio tendríamos que armar los municipios y tener concejales de Chacra II y Chacra IV, que son los barrios más poblados. La gente elige los representantes de Río Grande, que es una sola, y si en la margen sur no hay concejales es porque la gente no ha tomado esa determinación”.

“Estamos hablando de achicar el gasto político y, si bien plantear esto es legítimo porque cada uno tiene derecho a que se discuta, mi postura desde siempre es que Río Grande es una sola y yo voy a trabajar para que siga siendo una sola. En esto no coincidimos con Bertone, y yo le aclaré que estoy en contra, por un montón de motivos, porque Río Grande es tanto el CAP como la Misión Salesiana”, ratificó.

“Si se dividiera una ciudad por la cantidad de habitantes, no sé cuántos municipios tendría que tener la ciudad de Córdoba, o la ciudad autónoma de Buenos Aires. La municipalidad de Río Grande armó una casa municipal en la margen sur y me parece que debemos trabajar en ese sentido. Si lo quieren discutir, se va a discutir y yo daré los fundamentos por los cuales creo que no debe ser así. Para aprobar esto se necesitan dos tercios de la Cámara, es decir las dos terceras partes de los legisladores que aprueben la división de Río Grande”, remarcó.

Además contempló los servicios que debería implementar el nuevo municipio: “Están los servicios de basura, y la margen sur deberá tener su propio servicio o contratar con la Municipalidad de Río Grande; lo mismo la provisión de agua. La Cooperativa Eléctrica está en la Municipalidad de Río Grande y hay un montón de cosas por resolver”, dijo.

Apuntó que “el vecino de Río Grande invirtió un montón de plata en un plan de desarrollo estratégico de la ciudad, y ese plan de desarrollo decía que la ciudad debe crecer hacia el norte. Eso se hizo. No podemos ponernos a planificar cosas si después no lo vamos a llevar adelante”, cuestionó.

“Para que los vecinos de margen sur tengan todos los servicios, no es necesario una municipalidad, sino ponerse de acuerdo entre el municipio y el gobierno para trabajar en conjunto. Hay mucha inversión del Estado nacional del otro lado del río. Le ha dado un ATN de 150 millones a la provincia para que compre terrenos, está financiando obras de cloacas, de gas, se están haciendo viviendas con fondos nacionales. El gobierno nacional nuestro tiene el defecto de no saber comunicar esto, y pareciera que muchas obras las hacen la provincia o los municipios, cuando son fondos nacionales”, señaló.

Respecto de la apertura de la ruta, para que la margen sur tenga otra vía de comunicación, dijo que “ya se aprobó la expropiación y están los recursos. Tengo entendido que ya se iba a efectuar el pago judicial de la expropiación para habilitar la antigua ruta 3. Es una cifra cercana a los tres millones de pesos y hubo una tasación nacional. Yo le decía a la gobernadora que, ya que la provincia adhirió a la operatoria público-privada, sería importante que a través de la inversión privada se pueda hacer una apertura de ruta como corresponde, asfaltada, con una avenida, porque esa salida va a ser muy importante y hay que darle seguridad”, reclamó.

Reforma constitucional

Finalmente el legislador Blanco adelantó la decisión de insistir con la reforma de la constitución de la provincia. “Días pasados estuve hablando con Néstor Nogar y nos acordamos de la convención constituyente, del espíritu de trabajo, la camaradería más allá de las diferencias políticas que había. Los representantes del MPF eran 11, tenían los dos tercios y estaban en condiciones de votar la carta orgánica solos, pero logramos convencerlos de que era muy importante discutir y aportar ideas de todos los espacios políticos, y creo que fue una tarea importante, que después de tantos años sigue teniendo vigencia. Pero creo que hay que hacerle algunos retoques. Algunos dicen que no hay que tocar la Constitución, pero quieren reformar una carta orgánica que hace diez o doce años está en vigencia. Yo presenté el proyecto, lo volví a presentar y, si pierde estado parlamentario, lo presentaré nuevamente”, confirmó.

“Uno de los temas principales es terminar con esta transición de seis meses; sacar el sistema electoral del cuerpo constitucional, para que se pueda adaptar a la realidad de los tiempos; sacar la perpetuidad de los cargos públicos en los organismos de control, como la Fiscalía de Estado; la definición de roles, misiones y funciones de municipios y provincia. Yo también propongo una renovación por mitades del cuerpo legislativo, para que vaya marcando la realidad de una gestión de gobierno y no sea un resultado inicial que después no se condice con lo que va transcurriendo; y abrir la posibilidad de que haya coincidencia entre las elecciones nacionales y provinciales, porque nosotros no somos algo distinto y debe haber un pensamiento de proyecto de país integrado. Además debe haber cambios en el Consejo de la Magistratura, hemos presentado la reforma de la ley de partidos políticos, reformas al sistema electoral. Son temas que cuando uno los quiere discutir parece que no son importantes, pero creo que el 2018 es un año para esta discusión”, concluyó el legislador.