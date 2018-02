Melella: “Lamento que la gobernadora no haya dicho que el fideicomiso le adeuda 60 millones de pesos a Rio Grande”.

El intendente dijo textualmente “Lamento que la gobernadora no haya resaltado que la planta potabilizadora de agua para los riograndenses se reactivó gracias a los fondos de la ciudad de Rio Grande, porque estaba paralizada la obra por la demora de los fondos del Fideicomiso Austral. Lástima que la gobernadora no dijo, que hoy el Fideicomiso Austral le debe a la ciudad de Rio Grande 60 millones de pesos, la verdad hay que decirla completa, no una parte, es cierto que se hace con el fideicomiso, pero nadie de quienes lo integran dicen que la obra se paralizó por esa falta de fondos, lástima que la gobernadora no dijo que el municipio desembolsó 35 millones de pesos, tampoco dijo que esa obra se va a terminar con fondos de la ciudad, es una lástima que la verdad no se diga completa”.

Finalmente y consultado si había algún canal de diálogo institucional, Melella lo negó rotundamente a la vez que aclaró, que “se trabaja en conjunto en cuestiones técnicas, pero dialogo institucional no hay”, puntualizó.