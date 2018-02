MARCHA 21F Brutal aviso de Hugo Moyano: “Tengo las suficientes pelotas para defenderme”

Hugo Moyano fue el último en tomar la palabra en el acto de cierre de la movilización contra el Gobierno. El líder de Camioneros comenzó su discurso con un agradecimiento agradeciendo la presencia de manifestantes. “En estos momentos uno se da cuenta que pasan los años, porque uno se emociona”, aseguró.

El sindicalista no tuvo pelos en la lengua para apuntar contra el presidente Mauricio Macri y las amenazas de la gestión de Cambiemos de avanzar en causas judiciales en su contra. “Si tuviera un problema, tengo las suficientes pelotas para defenderme yo mismo”, lanzó, y luego alertó: “No estoy implicado en ningún caso de corrupción”, alertó.

Moyano abrió con una crítica a la CGT y a las diversas organizaciones que se bajaron de la marcha (o nunca confirmaron su asistencia): “Esta movilización que convocó el gremio de Camioneros y que es acompañada por muchas organizaciones gremiales y sindicatos, fue aprobada en su momento por la Confederación del Trabajo que a todas la organizaciones gremiales que tengan problema de cualquier naturaleza, teníamos que ser todas las organizaciones las que acompañamos”.

“Hago esta aclaración porque de todo lo que se ha dicho, dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo, primero no estoy implicado en ninguna denuncia de corrupción, pero si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme yo solo”, remató.

Luego advirtió: “Estuve tres veces en cana, dos en la dictadura, cuando estos que están cerca del Gobierno estaban abajo de la cama; y tengo el problema de la droga como todos saben, que me hicieron la joda de la droga. Si tuviera un problema, tengo las pelotas para defenderme”

“Discúlpenme pero me salió el camionero de adentro pero vengo aguantando gansadas que no tienen sentido, lo único que falta que diga que están firmadas las amenazas que han recibido algunos personajes que ya los conocemos, por eso estaba un poco caliente y les decía que no soy muy valiente pero lo disimulo bien. No me verán arrugar en nada”, lanzó el sindicalista.

Moyano apuntó a continuación contra uno de los ejes de la marcha, las políticas económicas del Gobierno de Cambiemos: “Hace tiempo que no hacía un discurso y me está costando poder hilvanar este discurso pero quiero decirles es que esta movilización multitudinaria conformada por distintos sectores políticos y sociales, todos laburantes, venimos con un solo objetivo que dijeron los muchachos, es decirle al Gobierno: ‘Señor Presidente no siga llevando adelante políticas llevan al hambre a la sociedad'”

“Es como que se ríen de nosotros, le ponen titulo que no tienen nada que ver con la realidad y la política económica que se lleva adelante es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, a las familias humildes y a los niños”, cuestionó.

“Esto es lo que venimos a decirle al Gobierno, como algunos dicen que somos antidemocráticos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno: ‘Señores no sigan aplicando políticas que hambrean a la gente hoy y al futuro de nuestros hijos porque están hipotecando al país’. Y lo decimos de un lugar humilde, como laburantes, pero tienen que escucharlo”, reclamó.

El camionero reiteró: “No somos desestabilizadores, no venimos a amenazar al Gobierno”. Y apuntó contra los medios, al decir que la movilización “es una marcha pacífica”. “Si ustedes toman en cuenta lo que vienen diciendo los medios de comunicación, los pauta-dependientes, algunos periodistas que sinceramente dan lástima”, dijo.

“Estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores, lo digo porque así lo siento. Vamos a luchas hasta que reconozcan los derechos de los trabajadores. Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país”, concluyó.

