La demanda de Veeam Backup para Microsoft Office 365 se acelera a medida que las empresas se trasladan a la Nube

BAAR, Suiza: 16 de Febrero de 2018: Veeam® Software, the Availability for the Always-On Enterprise™ innovator, anunció hoy que está experimentando una sostenida y acelerada demanda de Veeam Backup for Microsoft Office 365 desde el lanzamiento inicial del producto. Mas de 25.000 organizaciones han descargado el software, lo que representa más de 2.3 millones de usuarios de Microsoft Office 365. Del segundo al tercer trimestre de 2017, las ventas de Veeam Backup para Microsoft Office 365 aumentaron un 83%. En el cuarto trimestre fiscal, las ventas se incrementaron aún más rápido con el lanzamiento de Veeam Backup para Microsoft Office 365 v1.5, con un 327% de crecimiento, acelerando el impulso global de Veeam y reportando cuatro trimestres consecutivos de crecimiento.

Veeam Backup para Microsoft Office 365 ofrece a las organizaciones opciones adicionales para proteger sus datos, además de la replicacion automática de datos que Microsoft propoprciona a través de sus centros de datos, así como controles de resiliencia nativos disponibles en Office 365. Esta combinación permite a las compañías tener el control absoluto de sus datos y garantizar su disponibilidad para los ususarios.

A medida que las empresas buscan colocar servicios más críticos en la nube, surge una gran oportunidad para aquellos que son capaces de ofrecer la protección de datos y la disponibilidad necesaria en este entorno. Veeam está preparado para liderar este Mercado.

“Es un gran error pensar que las empresas ya no necesitan preocuparse por garantizar la disponibilidad y proteger sus datos en la nube”, afirmó Paul Mattes, Vice Presidente de Global Cloud Group en Veeam. “A medida que las organizaciones se mueven cada vez más hacia aplicaciones basadas en la nube, como Microsoft Office 365, necesitan identificar y comprender claramente quién es responsable de qué. Por ejemplo, Microsoft asume la gestión de infraestructura construida bajo Office 365, mientras que las empresas tienen un control total sobre sus datos para garantizar la disponibilidad de los usuarios y satisfacer las necesidades de cumplimiento y requisitos legales.”

Reconocido como finalista para Microsoft Partner of the Year (Application Development), Veeam ha tomado una posición proactiva en este mercado al adaptarse rápidamente a esta nueva y creciente oportunidad de mercado con Veeam Backup para Microsoft Office 365.

La nueva versión de Veeam Backup para Microsoft Office 365 v1.5 ha dado lugar a una gran afluencia de adopción en el segemento Enterprise debido a varias mejoras en la escalabilidad, lideradas por una adición de arquitectura multi-repositorio y multi-tenant que permite la protección de grandes despliegues empresariales de Office 365 con una única instalación.

Vodafone España, Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, Fresno County Sheriff Department IT team, College Success Foundation, y la ciudad de Mairie de Versailles están aprovechando la escalabilidad y confiabilidad de la solución Veeam. Además esta nueva versión proporciona una capacidad de 18.000 socios Veeam Cloud and Services provider (VCSP) para ofrecer servicios de back u Office 365 que permiten a sus clientes proteger los datos de correo electrónico críticos en caso de un ataque malintencionado, error humano e interrupción.

Veeam está percibiendo también una fuerte utilización a través de implementaciones de correo electrónico híbrido. Veeam permite a las empresas realizar copias de seguridad de los datos de correo electrónico de Office 365 así como el intercambio local en la misma solución. Los clientes pueden almacenar los datos en la ubicación que elijan ya sea en una nube pública como Microsoft Azure o local. Veeam Back up para Microsoft Office 365 simplifica la administración de una implementación de correo electrónico híbrido y migra los datos del buzón de correo y los usuarios entre Office 365 y Exchange local.

Veeam Backup para Microsoft Office 365 tiene una licencia de suscripción anual con un precio introductorio especial que comienza en $18 USD por usuario al año con descuentos adicionales para la suscripción multianual. Todas las licencias de suscripción se venden por usuario e incluyen soporte técnico 24×7 de producción.

Declaraciones de apoyo

“El uso de SaaS ha descubierto amenazas de seguridad internas y externas exclusivas, así como escenarios de eliminación de datos totalmente comunes y lagunas en las políticas de retención. Vemos que la oportunidad de proporcionar los servicios de protección de datos está en rápido crecimiento y son necesarios para una amplia gama de infraestructuras y aplicaciones, razón por la cual estamos entusiasmados con Veeam Backup para Microsoft Office 365.” – Thierry Schaal, Cloud Solution Manager de Adista, socio de Veeam Cloud and Service Provider

“Veeam garantiza que nuestros datos de Office 365 estén respaldados y almacenados localmente por lo que están disponibles 24.7.365. Veeam nos brinda la tranquilidad de que mantendremos el control de los datos de nuestra empresa y estaremos cubiertos desde una perspectiva legal y de cumplimiento.” – Karen St. Clair, Gerente de TI de Columbia Power & Water Systems

“Si bien Microsoft proporciona una alta disponibilidad, nos preocupaba que eso no incluyera la capacidad de recuperación de datos en el caso de que un buzón de correo, por ejemplo, se corrompiera o eliminara. Con Veeam Backup para Office 365 ahora temenos tranquilidad con las copias de respaldo locales. Tener una copia de seguridad Office 365 en tándem con nuestra implementación actual de Veeam fue sencillo.” Justin Durrant, Ingeniero en sistemas en Noble Conservation Solutions

“Consideramos que los servicios de back up gestionados para los clientes de Microsoft Office 365 son una oportunidad de generación de ingresos para nuestra organización. A medida que las cargas de trabajo continúan desplazándose desde los despliagues en las instalaciones a entornos basados en la nube, los clientes necesitan asegurarse de que se realicen copias de seguridad de los datos. Podemos proporcionar los servicios de protección de datos para que nuestros clientes puedan centrarse en satisfacer las necesidades únicas de su negocio.” – William Bell, VP de productos en phoenixNAP Global IT Services, socio de Veeam Cloud and Service Provider

“Antes de este product creía que mis emails eran seguros, ahora estoy seguro de que están a salvo.” – Hur Taner, IT Manager de Egelim Lojistik A.S.

Sobre Veeam Software

Veeam® es consciente de los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas de todo el mundo al permitir Always-On Enterprise™, un negocio que debe funcioanr 24.7.365. Para enfrentar esta situación, Veeam ha sido pionero en un nuevo Mercado de disponibilidad para la empresa (Availability for the Always-On Enterprise™) al ayudar a las organizaciones a cumplir con los objetivos de recuperación de tiempo y punto (RTPO™) de menos de 15 minutos para todas las aplicaciones y datos, a través de un tipo fundamentalmente nuevo de solución que ofrece recuperación de alta velocidad, evitar pérdida de datos, recuperabilidad verificada, datos apalancados y visibilidad completa. Veeam Availability Suite™, que incluye Veeam Backup & Replication™, aprovecha las tecnologías de virtualización, almacenamiento y cloud computing que permite al centro de datos moderno ayudar a las organizaciones a ahorrar tiempo, disminuir riesgos, y reducir dramaticamente costos operativos y de capital, al tiempo que siempre se mantienen los objetivos empresariales actuales y futuros de los clientes de Veeam.

Fundada en 2006, Veeam tiene más de 53,000 ProPartners y más de 282,000 clientes con los mayores índices de satisfacción del cliente en la industria. Con sede en Baar, Suiza, Veeam tiene oficinas en más de 30 países. Para obtener más información visite https://www.veeam.com o siga a Veeam en Twitter @veeam.