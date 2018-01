“Vuoto puede tapar los baches con tierra pero la realidad no la puede ocultar”, acusan desde GEN

“Ushuaia representa una gran contradicción: si caminas el casco histórico o el microcentro, se observa inversión en infraestructura, servicios, las calles en relativamente buen estado, recolección de residuos. Pero si te alejas pocos minutos y caminás dos o tres cuadras arriba de San Martín o cuatro cuadras distante de la Maipú, el panorama cambia notoriamente. Calles en estado de abandono, recolección de residuos comunes y voluminosos que parecieran haber sido olvidados, obras como la avenida Yrigoyen que demoran más de lo que debería. El panorama, en pocas palabras, fuera del centro, es desolador en muchos temas, y eso habla de cuáles son las prioridades de la gestión”, comparó Temari.

El presidente de GEN advirtió, respecto de la temporada de obras públicas, que “El Municipio sigue acudiendo a la política de tapar con tierra los pozos de las calles, y esto lo podemos observar en cada calle que hoy dicen que están arreglando. Las obras de repavimentación de calles como 12 de Octubre, Maipú o De la Estancia, constituyen una afrenta al vecino y al erario público porque se trata de arterias que ya fueron sometidas a trabajos en las últimas temporadas con el mismísimo intendente Vuoto. ¿Sabrá el Jefe Comunal qué significa doble asignación de recursos? ¿No podrían evaluar hacer todos los trabajos que correspondan una sola vez y bien para evitar este mal gasto de recursos? Seguimos pagando un fondo vial cuyos millones se destinan a pagar dos veces el trabajo para hacerlo, no sé si bien porque es evidente que si estuviese bien hecho no necesitarían hacerlo temporada tras temporada”.

Por último, también hizo mención a las obras de las avenidas Perito Moreno e Hipólito Yrigoyen. “Zimentar sin dudas no puede tener más obras. Tenemos una funcionaria como Gabriela Muñiz Siccardi que dice que esperan terminar con las obras de las avenidas antes de marzo porque dependen de que las condiciones climáticas no sean adversas, pero hubo dos semanas que estuvieron paralizadas y sin registrar movimiento, cuando se podría haber adelantado algo. Esto habla de un nivel de improvisación que no contempla la realidad del clima y la necesidad de brindar soluciones eficaces y eficientes a los vecinos que vemos cómo el discurso no puede tapar, ni con tierra ni con circo, la realidad que vivimos en los barrios más alejados del casco céntrico”, finalizó Temari.