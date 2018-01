EL PODER ANTE LA JUSTICIA Arrancó el año de los juicios orales contra varios referentes K

Si 2016 fue el año de las indagatorias y 2017, el de los procesamientos, el que empieza será otro año clave en juicios orales. Después del vendaval de causas que se acumularon contra el kirchnerismo tras su salida del poder en 2015, varios de esos expedientes llegan a la instancia en la que se definen responsabilidades. Cristina Fernández de Kirchner y el ex jefe del Ejército César Milani, pasando por el sindicalista Omar “Caballo” Suárez y el ex secretario de Obras Públicas José López, serán algunos de los que deberán sentarse en el banquillo de los acusados y enfrentar largas jornadas frente a los magistrados de los Tribunales Orales Federales que son, con perfiles mucho más bajos que sus colegas de instrucción, quienes comenzarán a delinear su suerte.

Por otro lado, el ex presidente Carlos Menem, el ex vice Amado Boudou y el ex ministro Julio De Vido continuarán con debates que ya los tienen entre los imputados y conocerán los veredictos en cada uno de sus casos. Menem por el encubrimiento del atentado a la AMIA, Boudou por Ciccone y De Vido por la tragedia de Once.

A fines de diciembre último se supo que el juez Sebastián Casanello envió a juicio un tramo de la ruta del dinero K, en el que están involucrados Lázaro Báez y sus hijos, junto a otros veinte imputados. Pero el caso recién será sorteado este año, por lo que todavía no se sabe si tendrá fecha antes de fines de 2018. Aunque en los últimos días, en Comodoro Py, eran varios los que aventuraban que el ritmo judicial preelectoral de 2019 podría hacer que el juicio de Báez comience cerca de finales de este año.

Por lo pronto, uno de los primeros en abrir el año de juicios será el Caballo Suárez, el sindicalista “preferido” de CFK en tiempos del kirchnerismo. El gremialista fue noticia por estos días tras haber obtenido una polémica prisión domiciliaria, que podría ser revocada en breve. Suárez será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 a partir del 23 de febrero por obstruir el tráfico marítimo y fluvial, y provocar daños a empresas navieras.

Aunque es la que menos la compromete a nivel procesal, la causa de dólar futuro será la primera que ponga a CFK en el banquillo de los acusados. El expediente, instruido por Claudio Bonadio, es también el que llevó a la ex mandataria como imputada por primera vez a Comodoro Py, en 2016. Aunque no tiene fecha de inicio aún, sí tiene tribunal asignado, el número 1. El mismo que el año pasado absolvió a Boudou en el juicio por los papeles truchos de su auto y que entre sus miembros tiene a José Antonio Michillini, magistrado cuya designación fue cuestionada en el Consejo de la Magistratura. Era 2015 y el kirchnerismo, mayoría en el organismo, lo eligió para completar ese tribunal, que ya se sabía que iba a juzgar a Boudou. Michillini era juez de Lomas de Zamora y cercano a Justicia Legítima.

En el debate de dólar futuro, CFK estará sentada junto a otros 13 acusados, entre ellos el ex ministro Axel Kiciloff y el ex titular del Central Alejandro Vanoli. Bonadio envió a CFK a juicio por ordenar vender dólares a futuro a un precio menor que el mercado (dólar blue), lo que presuntamente generó un perjuicio al Estado de $ 54 mil millones. Otros frentes más complicados para Cristina están cerca de llegar a juicio, como la causa por direccionamiento de la obra pública, pero aún faltan pasos procesales.

El Tribunal Oral número 1 también deberá juzgar otro caso de corrupción K: el Plan Qunita, que entre sus acusados tiene al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Junto a Fernández estará Daniel Gollan, ex ministro de Salud de Fernández de Kirchner.

Otros dos símbolos de su gestión deberán salir momentaneamente de prisión para ir a sus respectivos juicios: José López y César Milani. Ambos fueron enviados a debate por el juez Daniel Rafecas. López será juzgado por el caso de los bolsos con casi US$ 10 millones que intentó ingresar en un convento de Luján. El ex jefe del Ejército, por enriquecimiento ilícito. Durante la instrucción, Milani, detenido desde hace casi un año por una causa de lesa humanidad, no pudo justificar sus gastos ni la compra de una casa de La Horqueta, con una superficie de 1.150 metros cuadrados, y que fue escriturada por apenas $ 1.500.000.